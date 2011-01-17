روسیه تاثیر استاکس نت در فعالیت نیروگاه بوشهر را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سرگئی نویکف" سخنگوی روس اتم با اعلام این خبر گفت : هیچ ویروسی در سیستم رایانه ای تاسیسات هسته ای بوشهر و به ویژه در واحدهای امنیتی این تاسیسات وجود ندارد، چرا که این سامانه به طور کلی خودکار بوده و مستقل از هر گونه منبع خارجی است.

این اظهارات در واکنش به ادعاهای غرب درباره مختل شدن سیستم نیروگاه بوشهر در اثر ویروس استاکس نت ایراد می شود. روز گذشته روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی مدعی شد که کارشناسان روسی از خطر نشت هسته ای از نیروگاه بوشهر خبر داده اند.

این گزارش مدعی شده ویروس استاکس نت که در تاسیسات هسته ای دیمونا رژیم صهیونیستی توسعه یافته، به سیستم رایانه ای ساخته شده توسط روسها در تاسیسات هسته ای ایران رخنه کرده است.

به نوشته دیلی تلگراف،ف کارشناسان اتمی روسی به کرملین اعلام کرده اند که استاکس نت صدماتی را به تاسیسات بوشهر وارد کرده و از این رو درباره بروز فاجعه ای مانند نشت هسته ای چرنوبیل در این نیروگاه هشدار داده اند.

این اقدام در آستانه برگزاری مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در استانبول و با هدف تحت تاثیر قرار دادن این مذاکرات صورت می گیرد.

گفتنی است هفته گذشته نیز شماری از سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ویروس استاکس نت سبب تاخیر در فعالیتهای هسته ای ایران شده است.