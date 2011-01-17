سوختگی با مایعات داغ در کودکان شایعتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد رضوانی از سوختگیها به عنوان مهمترین حوادث فصل زمستان نام برد که اورژانس با آن درگیر است.

وی اظهار داشت: به طور کلی سوختگیها به سه دسته حرارتی، مایعات داغ و الکتریکی تقسیم می‌شود. سوختگی حرارتی به آسیبهای سوختگی گفته می‌شود که بر اثر گرما و شعله زیاد ایجاد می‌شود و بیشتر در فضای بسته‌ای که از بخاری و وسایل گرمایشی استفاده می‌شود اتفاق می‌افتد.

رضوانی افزود: سوختگی ناشی از مایعات داغ مانند چای، آب جوش و غذای داغ است که یکی از شایعترین سوختگیها به حساب می‌آید و مهمترین علت آن بی‌احتیاطی و بی‌اطلاعی والدین است.

وی به والدین توصیه کرد: سماور و کتری آب جوش از دسترس کودکان دور نگه داشته شوند زیرا بچه‌های نوپا یا تازه راه افتاده به علت کنجکاوی با مایعات داغ تماس پیدا می‌کنند که این امر باعث سوختگی آنها می‌شود.

رضوانی تصریح کرد: والدین برای جلوگیری از این نوع سوختگی نباید نوشیدنی‌های داغ را روی میزهایی که رومیزی آن بلند است قرار دهند و گذاشتن یک حفاظ جلوی سماور و کتری آب جوش نیز توصیه می‌شود.

معاون آموزشی اورژانس کشور گفت: اگر در آشپزخانه غذا پخت می‌شود حتما از شعله‌های عقب استفاده کنند تا از دسترس کودکان دور باشد.

وی خاطرنشان کرد: بخاریهای کوچک برقی در اماکن بی‌خطر و دور از محل دویدن کودکان نصب شود. زیرا رنگ قرمز آن برای کودک قابل توجه بوده و به خودش اجازه می‌دهد تا به آن دست بزند.