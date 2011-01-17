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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۵۸

نقد منصفانه پیشرفت و توسعه را رقم می زند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره ارشاد استان همدان گفت: نقد سازنده و منصفانه پیشرفت و توسعه جامعه را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدحسین ترکمن بعد از ظهر دوشنبه در جمع کارکنان اداره کل ارشاد استان همدان با بیان اینکه ایجاد آرامش و محیطی امن در محیط کار ضروری است، افزود: استان همدان دارای نیروهای خوب، با کفایت و دارای اندیشه است.

وی با اشاره به اینکه استان همدان دروازه تمدن وتاریخ است و فرهنگی به درازای حکومت و حکمیت در کشور دارد، گفت: رویکرد فرهنگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنای ارزش و اعتقادات واحد است.

ترکمن با تاکید بر اینکه رویکرد مجموعه باید رویکردی بر مبنای طهارت و تقوای فرهنگی باشد و در همه امور باید نجابت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را رعایت کرد، گفت: باید با نقد سازنده و منصفانه مدیران را هدایت کرد.

مدیرکل اداره ارشاد استان همدان با بیان اینکه نقد باید به جا و همراه با ارائه پیشنهاد باشد، گفت: در این صورت نقد، سازنده خواهد بود اما در غیر این صورت مخرب و ویرانگر است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این اداره متعلق به تک تک افرادی است که در آن کار می کنند و در برپایی آرامش و ایجاد محیطی امن برای ماندن و ارائه کارهایی که به همه محول شده نقش خواهند داشت، در خصوص برخورد فرهنگی گفت: کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ارتباط با مردم باید بهترین برخورد را داشته باشند چرا که متولیان فرهنگ در استان همدان هستند.

ترکمن با بیان اینکه باید با برخوردهایی صحیح و منطقی و با ارائه نقدهایی صحیح در پیشبرد اهداف قدم برداشت، گفت: باید اقدامات هدفمند باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر حفظ کرامت و حیثیت انسانها اظهار داشت: دشمن جنگ نرم را در پیش گرفته و باید با رفتاری نرم، عقلانی و منطقی با آن مقابله کرد.

وی با بیان اینکه دشمن یا دوستان ناباب می خواهند خود را در قالب دوست به ما بشناسانند و از این طریق به اهداف پلیدشان برسند، گفت: حراست امروز، حراست نرم افزاری است و سخت افزاری کاری از پیش نخواهد برد.

ترکمن حوزه دشمن شناسی را برای فرهنگیان قویتر دانست و گفت: باید نقطه مورد هدف دشمن را شناسایی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با ابراز تاسف از راهیابی دشمن به میان خانواده ها گفت: متاسفانه دشمن نه در کشور و شهر، بلکه در خانه های ما با وسیله ای به نام ماهواره خیمه زده و افراد را به لحاظ رفتاری و حتی پوشش تحت کنترل در می آورد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان همدان یادآور شد: عنصر فرهنگی باید دور از محیط متشنج و فشار و عکس العمل های عصبی عمل کند و خود الگو باشد.

ترکمن با اشاره به این موضوع که حفظ بیت المال در شاخه عمل باید سرلوحه باشد، گفت: حفظ بیت المال در رفتار مشخص می شود و با شعار دادن محقق نخواهد شد.

کد مطلب 1234434

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