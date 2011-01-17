نقد منصفانه پیشرفت و توسعه را رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدحسین ترکمن بعد از ظهر دوشنبه در جمع کارکنان اداره کل ارشاد استان همدان با بیان اینکه ایجاد آرامش و محیطی امن در محیط کار ضروری است، افزود: استان همدان دارای نیروهای خوب، با کفایت و دارای اندیشه است.

وی با اشاره به اینکه استان همدان دروازه تمدن وتاریخ است و فرهنگی به درازای حکومت و حکمیت در کشور دارد، گفت: رویکرد فرهنگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنای ارزش و اعتقادات واحد است.

ترکمن با تاکید بر اینکه رویکرد مجموعه باید رویکردی بر مبنای طهارت و تقوای فرهنگی باشد و در همه امور باید نجابت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را رعایت کرد، گفت: باید با نقد سازنده و منصفانه مدیران را هدایت کرد.

مدیرکل اداره ارشاد استان همدان با بیان اینکه نقد باید به جا و همراه با ارائه پیشنهاد باشد، گفت: در این صورت نقد، سازنده خواهد بود اما در غیر این صورت مخرب و ویرانگر است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این اداره متعلق به تک تک افرادی است که در آن کار می کنند و در برپایی آرامش و ایجاد محیطی امن برای ماندن و ارائه کارهایی که به همه محول شده نقش خواهند داشت، در خصوص برخورد فرهنگی گفت: کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ارتباط با مردم باید بهترین برخورد را داشته باشند چرا که متولیان فرهنگ در استان همدان هستند.

ترکمن با بیان اینکه باید با برخوردهایی صحیح و منطقی و با ارائه نقدهایی صحیح در پیشبرد اهداف قدم برداشت، گفت: باید اقدامات هدفمند باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر حفظ کرامت و حیثیت انسانها اظهار داشت: دشمن جنگ نرم را در پیش گرفته و باید با رفتاری نرم، عقلانی و منطقی با آن مقابله کرد.

وی با بیان اینکه دشمن یا دوستان ناباب می خواهند خود را در قالب دوست به ما بشناسانند و از این طریق به اهداف پلیدشان برسند، گفت: حراست امروز، حراست نرم افزاری است و سخت افزاری کاری از پیش نخواهد برد.

ترکمن حوزه دشمن شناسی را برای فرهنگیان قویتر دانست و گفت: باید نقطه مورد هدف دشمن را شناسایی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با ابراز تاسف از راهیابی دشمن به میان خانواده ها گفت: متاسفانه دشمن نه در کشور و شهر، بلکه در خانه های ما با وسیله ای به نام ماهواره خیمه زده و افراد را به لحاظ رفتاری و حتی پوشش تحت کنترل در می آورد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان همدان یادآور شد: عنصر فرهنگی باید دور از محیط متشنج و فشار و عکس العمل های عصبی عمل کند و خود الگو باشد.

ترکمن با اشاره به این موضوع که حفظ بیت المال در شاخه عمل باید سرلوحه باشد، گفت: حفظ بیت المال در رفتار مشخص می شود و با شعار دادن محقق نخواهد شد.