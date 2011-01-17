۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۱

بان کی مون:

دادگاه ترور حریری نباید سیاسی کاری کند

دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار پرهیز از هرگونه سیاسی کاری در دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان شد تا حقانیت گروههای طرفدار مقاومت درباره سیاسی کاری دادگاه اثبات شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون که در یک کنفرانس مطبوعاتی در ابوظبی امارات صحبت می کرد، گفت : هیچ کس نباید کار دادگاه ویژه (ترور حریری)را سیاسی کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: روند رسیدگی قضایی مستقل نباید به هیچگونه بحث سیاسی مرتبط شود.

 وی همچنین خواستار پرهیز از هرگونه پیشداوری درباره نتایج رسیدگی قضایی به ترور رفیق حریری شد.

حریری در سال 2005 به طرز مشکوکی ترور شد و دادگاه رسیدگی کننده به این ترور تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکنون به دنبال سرنخ هایی که می توانست عاملان اصلی این ترور را معرفی کند، نرفته است؛ این در حالی است که سید حسن نصرالله و گروههای مخالف غرب در لبنان بر دست داشتن صهیونیستها در این حادثه تروریستی اتفاق نظر دارند.

با وجود هشدار دبیرکل حزب الله لبنان درباره تبعات حکم احتمالی این دادگاه اسرائیلی آمریکایی بر ثبات و امنیت لبنان، این دادگاه احتمالاً تا دو روز آینده حکم احتمالی را اعلام خواهد کرد.

