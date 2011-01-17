بروکراسی‌ های اداری با طرح سامانه سامد کاهش می ‌یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح از سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت «سامد» اظهار داشت: این طرح یک طرح ملی توسط دولت ایجاد شده و دولت از بدو تاسیس بحث ارتباط چهره به چهره و بدون واسطه را در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه دولت با ارتباط چهره به چهره با مردم و ثبت انتقادات و پیشنهادات مردمی توانست شکاف به وجود آمده بین حاکمیت و مردم را پر کند، عنوان کرد: این ارتباط تاثیرات بسزایی در جذب اعتماد مردم و عموم جامعه از دولت به همراه داشته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان افزود: از این طریق این سامانه می‌ توان مشکلات، انتقادات و شکایات مردمی را به نحو احسن پاسخ داد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه سامانه سامد از سفر دوم ریاست جمهوری به استان اصفهان به طور آزمایشی راه‌ اندازی شد، عنوان کرد: از زمان راه‌اندازی و تا پایان 9 ماهه نخست سال 89 بیش از 150 هزار تماس از طریق این سامانه پاسخ داده شده است.