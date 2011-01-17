کاوش هیئت کاوشگران آلمانی و ایتالیایی در معدن چهرآباد زنجان ادامه می یابد

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: کاوشگران خارجی در پی ارسال درخواست های متعدد خواستار ادامه کاوشها در معدن نمک چهرآباد هستند و بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته سفر این افراد به ایران قبل از نوروز صورت میگیرد.
الهی پیگیری برنامههای کاوشی در سال آینده را یادآور شد و خاط نشان کرد: هم اکنون در حال تجهیز و تهیه ابزار مورد نیاز معدن نمک چهر آباد هستیم.
وی با بیان اینکه نگهبانان به صورت دائمی در تمام ساعات شبانه روز در این معدن حضور دارند، تأکید کرد: کانکسهای مناسبی برای نگهبانان تهیه شده که میتواند در زمان ورود کاوشگران خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: تعدادی رایانه، دوربین و سایر وسایل پژوهشی نیز برای معدن نمک چهرآباد تهیه میشود.
الهی یادآور شد: از سال 72 تاکنون شش مرد نمکی در این معدن به همراه آثاری از دورههای ساسانیان، اشکانیان و هخامنشیان کشف شده است.
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