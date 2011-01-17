اتحادیه اروپا نتیجه همه پرسی سودان را معتبر دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظارت بر انتخابات اتحادیه اروپا (EU EOM) امروز دوشنبه همه پرسی هفته گذشته در جنوب سودان را معتبر دانست و با حمایت از تجزیه سودان اعلام کرد : این همه پرسی به خوبی سازماندهی شده و در آن مردم جنوب سودان فرصت یافتند خواست خود را آزادانه ابراز کنند.

"ورونیک دو کیسر" رئیس EU EOM با بیان این مطلب در کنفرانسی مطبوعاتی در خارطوم تاکید کرد: برگزاری این همه پرسی در زمان حاضر که اتحادیه اروپا نیز بر آن نظارت داشت، دستاوردی قابل توجه و گام بزرگی در اجرایی کردن توافقنامه صلح سودان بود.

وی همچنین از دولت و مردم سودان خواست که به نتیجه این همه پرسی احترام گذاشته و از حقوق اساسی شهروندان دفاع کنند. کیسر در عین حال از وجود پرسشهایی در زمینه سرنوشت مناطق اختلاف برانگیز نظیر ابیی خبر داد.

27 عضور اتحادیه اروپا در جریان برگزاری همه پرسی سودان 110 ناظر به این کشور اعزام کردند. همچنین کشورهای سوئیس، نروژ، کانادا با اعزام تیمهای ناظر جداگانه به 32 سازمان ناظر بین المللی برای نظارت بر همه پرسی سودان پیوستند.