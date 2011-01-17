امدادگری موفق نیازمند مشارکت جوانان خلاق است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ظاهر رستمی ظهر دوشنبه در سومین دوره آموزش مدیران اردوهای جهادی سازمان جوانان هلال احمر که در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی (عج) جمکران برگزار شد، با اشاره به اینکه شرکت ۱۲ هزار نفر در این دوره آموزشی عدد قابل توجهی است، گفت: تاکنون نیز ۹۰۰ مربی در بخش جوانان با نگاه خدمت رسانی به روستاهای محروم کشور آموزش داده است.



دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور اظهار داشت: امداد بدون توجه به منابع انسانی امکان پذیر نمی‌باشد و با این امر امداد رسانی پیشرفت نخواهد کرد.



وی با اشاره به اینکه جوانان ما در میدان جنگ و موقعیت‌های بحران بسیار عالی کار کرده‌اند و آن‌ها این موقعیت‌ها را اداره کرده‌اند، گفت: هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین منابع انسانی شود و بدون توجه به خلاقیت و نوآوری جوانان این مملکت نمی‌توانیم سازمان امداد و نجات قدرتمندی داشته باشیم.



دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور در ادامه بیان داشت: خلاقیت، نوآوری و حرکت‌های سریع به جوانان تعلق دارد و اگر قرار است گره کوری از مشکلات باز شود جوانان کشورمان این کار را جوانان خواهند کرد.



وی اضافه کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی همچون فجر، رمضان و محرم سبب شناخت فرهنگی، جغرافیایی، امدادی و همچنین سبب شناخت نیازمندی‌های مناطق می‌شود و این امر برای امداد و نجات بسیار مهم است.



رستمی اظهار داشت: این دوره‌ها برای شناخت در میدان کار و عمل و همچنین آگاهی برای امداد و نجات می‌باشد.



خصوصیات مدیر موفق



دبیرکل جمعیت هلال احمر در ادامه در خصوص شاخصه‌های مدیر موفق گفت: یک مدیر باید خوشبینانه به موضوعات اطراف خود نگاه کند و بدبینی و نگاه منفی به مردم و مسئولان سبب جلوگیری از خلاقیت می‌شود.



وی در خصوص فاکتورهای مدیریت بیان داشت: نخستین مورد در خصوص مدیریت، خلاقیت و ابتکار عمل می‌باشد که سمبل مدیریت، خلاقیت است و جوانان ما دارای خلاقیت و نوآوری هستند و همین امر سبب موفقیت آن‌ها است و برای رسیدن به فرهنگ، اقتصاد و سیاست باید خلاقیت وجود داشته باشد.



رستمی اظهار داشت: در مدیریت باید قدرت ریسک پذیری، شجاعت و شهامت مورد توجه باشد و انسان نباید هیچ زمان به شکست فکر کند و با تمرکز و فکر به خدا وارد میدان و عرصه عمل شود.



وی در خصوص سومین ویژگی مدیریت بیان داشت: مردم داری یکی از خصوصیات مدیریت می‌باشد و فرد باید خودش را در جلو مردم کوچک کند تا به بزرگی برسد و امام راحل (ره) نیز دارای چنین ویژگی بودند.



صداقت راه مبارزه با بدبختی جامعه است



دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور اظهار داشت: صداقت مبارزه با بدبختی‌هایی است که جامعه ما را در بر گرفته است.

رستمی ادامه داد: همچنین مدیر باید دارای ارتباط آزادانه باشد و قدرت تغییر و تصمیم گیری داشته باشد.



وی اظهار داشت: سختکوشی یکی دیگر از ویژگی‌های مدیر است و یک فرد مدیر باید در شرایط سخت همچون زلزله، برف، نبود آب بتواند با مشکلات بسازد و از پس مشکلات برآید که در این مشکلات خودسازی صورت می‌گیرد.