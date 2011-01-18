به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت شاغلان 10 ساله و بیشتر کشور بر حسب سواد و آخرین مدرک تحصیلی آنان نشان می دهد که از کل 21 میلیون و 704 نفر شاغل مرد و زن سال گذشته 18میلیون و 402 هزار و 612 نفر باسواد بودند که از این تعداد 15میلیون و 477 هزار و 978 نفر آن مرد و 2 میلیون و 924 هزار و 634 نفر نیز زن بودند.

88درصد شاغلان کشور باسوادند

بر پایه این گزارش، 6 میلیون و 257 هزار و 204 نفر از مردان و زنان شاغل در سال گذشته نیز دارای سواد ابتدایی، سوادآموزی و غیررسمی بوده اند که از این تعداد 5 میلیون و 293 هزار و 622 نفر مرد و 963 هزار و 582 نفر نیز زن بوده اند.

سواد ابتدایی و راهنمایی

همچنین 4 میلیون و 130هزار و 113 نفر شاغل هم در سال گذشته دارای سواد در سطح راهنمایی بوده اند. از این تعداد افراد دارای سواد در سطح راهنمایی و شاغل در بخش های مختلف، 3 میلیون و 806 هزار و 573 نفر آن مرد و 323 هزار و 540 نفر نیز زن بوده است.

متوسطه و دیپلمه

این گزارش می افزاید، دوره متوسطه در سال گذشته کمترین تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده است به نحوی که از کل 21 میلیون و 704 نفر شاغل سال گذشته فقط 193 هزار و 793 نفر دارای سواد در سطح متوسطه بوده اند. از این تعداد نیز 168 هزار و 507 نفر مرد و 25 هزار و 291 نفر نیز زن بود.

دیپلمه ها و پیش دانشگاهی نیز 4 میلیون و 314 هزار و 222 نفر را شامل شده است. در این سطح تحصیلی نیز 3 میلیون و 709 هزار و 246 نفر مرد و 604 هزار و 976 نفر زن بوده است.

فوق دیپلم

1میلیون و 39 هزار و 41 نفر از شاغلان زن و مرد سال گذشته کشور نیز دارای سواد در سطح فوق دیپلم بوده اند. در این بخش نیز مردان با 763 هزار و 414 نفر در برابر 275 هزار و 627 نفر زنان، جلوتر بوده اند.

لیسانس و بالاتر

شایان ذکر است افراد شاغل دارای سطح تحصیلی لیسانس و بالاتر نیز طی سال گذشته دارای آمار 2 میلیون و 468 هزار و 235 نفری بوده اند. در این گروه از شاغلان نیز 1 میلیون و 736 هزار و 617 نفر مرد و 731 هزار و 618 نفر زن وجود دارد.

بی سواد

همچنین 2 میلیون و 598 هزار و 92 نفر از افراد شاغل کشور در سال گذشته بی سواد بوده اند. جمعیت مردان بی سواد در این بخش با 1 میلیون و 856 هزار و 107 نفر از زنان با 741 هزار و 985 نفر بیشتر بوده است.