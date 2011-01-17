به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی بعدازظهر دوشنبه در دیدار تعدادی از مربیان و معاونان پرورشی آموزش و پرورش اصفهان، اظهار داشت: برخی افراد به دنبال تضعیف هویت شیعی مردم هستند و در این زمینه فعالیتهای زیادی انجام می‌دهند.



وی ادامه داد: ما هر چه داریم از قرآن و اهل بیت و روایات و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است و از این که متمسک به ولایت اهل بیت(ع) هستیم افتخار می‌کنیم.



این مرجع تقلید تاکید کرد: ما نباید بگذاریم برخی افراد، شخصیت دینی ما را کمرنگ کنند و به جز آموزه‌های دین و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مطالب دیگری مطرح کنند.



آیت‌الله صافی گلپایگانی با اشاره به نقش دین در پیشرفت کشور اظهار داشت: باید مردم را در خط ولایت اهل بیت(ع) هدایت کنیم و اگر پیروی و تبعیت مردم از آموزه‌های دینی و اسلامی عمیق‌تر شود، در همه بخش‌های جامعه شاهد توسعه و رشد خواهیم بود.



دانش آموزان ذخائر الهی هستند



تعلیم و تربیت را در جامعه اسلامی بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: وقتی مربیان و معلمان، دلسوز و متدین باشند و دانش آموزان را برای آینده تربیت کنند تا افراد مفیدی برای جامعه باشند، این عمل آنها عبادت بزرگی محسوب می‌شود.



وی خطاب به معلمان و مدیران پرورشی گفت: اخلاق خدایی را در خودتان تقویت کنید تا در کنار پرداختن به جنبه‌های علمی دانش آموزان، به مباحث اخلاقی آنها نیز توجه داشته باشید.



این مرجع تقلید اظهار داشت: شاگردانی که زیرنظر معلمان تربیت می شوند از ذخائر و امانت مردم و حتی امانت خداوند و امام زمان(عج) هستند که در اختیار معلمان قرار می‌گیرند تا آنها را به نحو احسن تربیت کنند.



آیت الله صافی گلپایگانی با تاکید بر تقویت روح مسئولیت‌پذیری در معلمان، تصریح کرد: کسانی که شغل با اهمیت تربیت دانش آموزان را بر عهده دارند باید به شغل خودشان افتخار کنند و اگر خدای ناکرده در انجام وظایف خود کوتاهی کنند باید در روز قیامت در پیشگاه خداوند جوابگو باشند.



کم‌توجهی در تربیت دانش آموزان پذیرفته نیست



وی اساس دعوت انبیای الهی را ترویج فضائل اخلاقی و معنوی و پاک شدن جامعه از رذایل دانست و تاکید کرد: تربیت در جامعه شیعی از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است و آیات و روایات فراوانی در این موضوع وارد شده است.



مرجع تقلید جهان تشیع گفت: برنامه های تربیتی اسلام بسیار جامع و کامل بوده و هیچ یک از ملل و ادیان دیگر به این زیبایی و جامعیت درباره تربیت انسان صحبت نشده است و اگر می‌بینیم کمبودی در این زمینه وجود دارد به خاطر کم توجهی ماست که در تربیت دانش آموزان و فرزندان به مفاهیم و آموزه‌های دینی و اسلامی توجه نداریم.



آیت‌الله صافی گلپایگانی تصریح کرد: اگر تمامی امور بر محور اسلام و دین باشد جامعه متدین و باصداقتی خواهیم داشت.