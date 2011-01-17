18 کیلومتر از شبکه آب شرب شهر دهدز فرسوده است

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: بخش مهمی از هدر رفت آب شرب در سطح این شهر فرسودگی این میزان شبکه آب شرب است.

وی ادامه داد: شبکه توزیع آب برای اصلاح و ترمیم، نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر است زیرا از اواخر سال 76 که این شهر به آبفای شهری تحویل داده شد، هیچگونه اعتباری برای اصلاح شبکه آنجا تخصیص داده نشده است.



عضو ستاد خشکسالی خوزستان بیان داشت: فرسودگی خطوط انتقال شبکه توزیع آب شهر باعث شده تا نیمی از آب تولیدی هدر رود و برای رفع این مشکل لازم است تا اعتبارات بیشتری به طرح اصلاح شبکه دهدز تخصیص یابد.



رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب خوزستان عنوان کرد: فرسودگی شبکه لزوم تخصیص اعتبارات بیشتر به طرح اصلاح شبکه دهدز را هرچه بیشتر نمایان می‌ کند.



عضو ستاد خشکسالی خوزستان با بیان اینکه هم اکنون آب آشامیدنی در دو نوبت 12 ساعته در بین ادارات، مدارس، شهرکها و مناطق مسکونی دهدز عرضه می‌ شود، گفت: حداکثر ظرفیت آبدهی چاه آب دهدز 37 لیتر در ثانیه است که به علت ضعیف بودن پمپ آب موجود فقط 20 لیتر در ثانیه برداشت می ‌شود.



پویا بیان داشت: این در حالی است که با برداشت 25 لیتر در ثانیه نیز می ‌توان آب شرب را به‌ صورت پایدار و شبانه‌ روزی عرضه کرد.