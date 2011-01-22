توافق تهران فرصت خوبی بود/ لزوم ادامه همکاریهای ایران و روسیه

دکتر "لئونید گوسف" استاد دانشگاه مگیمو روسیه در گفتگو با مهر گفت: ایران برای تامین منابع انرژی غیرفسیلی خود بدنبال انرژی هسته ای است و در این راه از روسیه کمک گرفته که این همکاری پس از سالها به راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر انجامیده است.

وی با اشاره به مواضع خصمانه غرب در مورد موضوع هسته ای ایران افزود: موضوعی که در این بین مورد توجه است، مسئله غنی سازی اورانیوم در ایران است که دولت این کشور بر انجام این روند در داخل و به نوعی خودکفایی تاکید دارد، در حالیکه غربیها مخالف هستند.

دکتر گوسف توافقنامه تهران بین ایران، برزیل و ترکیه را که در مورد انتقال سوخت هسته ای از طریق این دو کشور به ایران بدست آمد، راه حل خوبی برای رفع این اختلافات دانست که متاسفانه از سوی طرف غربی مورد پذیرش قرار نگرفت.

استاد دانشگاه مگیمو روسیه خروج از وضعیت کنونی را مستلزم وجود فضایی دوستانه و مثبت در مذاکرات هسته ای ایران دانست. وی در عین حال با مهم ارزیابی کردن روابط دوستانه ایران و روسیه تاکید کرد که این روابط صرفنظر از نتایج مذاکرات هسته ای باید ادامه یابد.

وی با اشاره به زمینه های گسترده همکاریهای منطقه ای از جمله در بخش انرژی بین کشورهای حوزه خزر بر لزوم تقویت ثبات منطقه از طریق افزایش این همکاریها تاکید کرد.

به گفته دکتر گوسف هر چند روابط ایران با جمهوریهای استقلال یافته آسیای مرکزی در دهه های اخیر گسترش یافته اما این مناسبات به سالها پیش از پیدایش اتحاد جماهیر شوروی باز می گردد، از این رو از اهمیت ویژه ای برای همه این کشورها برخوردار است.