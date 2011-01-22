توافق تهران فرصت خوبی بود/ لزوم ادامه همکاریهای ایران و روسیه

دکتر "لئونید گوسف" استاد دانشگاه مگیمو روسیه در گفتگو با مهر گفت: ایران برای تامین منابع انرژی غیرفسیلی خود بدنبال انرژی هسته ای است و در این راه از روسیه کمک گرفته که این همکاری پس از سالها به راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر انجامیده است.
وی با اشاره به مواضع خصمانه غرب در مورد موضوع هسته ای ایران افزود: موضوعی که در این بین مورد توجه است، مسئله غنی سازی اورانیوم در ایران است که دولت این کشور بر انجام این روند در داخل و به نوعی خودکفایی تاکید دارد، در حالیکه غربیها مخالف هستند.
دکتر گوسف توافقنامه تهران بین ایران، برزیل و ترکیه را که در مورد انتقال سوخت هسته ای از طریق این دو کشور به ایران بدست آمد، راه حل خوبی برای رفع این اختلافات دانست که متاسفانه از سوی طرف غربی مورد پذیرش قرار نگرفت.
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