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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۵۹

نماینده پارلمان لبنان:

لزوم مقابله با فتنه افکنی آمریکا و اسرائیل / مقاومت حد و مرزی ندارد

لزوم مقابله با فتنه افکنی آمریکا و اسرائیل / مقاومت حد و مرزی ندارد

یکی از اعضای فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل جبهه واحد علیه صهیونیستها، مبارزه با این رژیم را به گروه و دیانت خاصی محدود ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "حسین الموسوی" تاکید کرد: ما در حال مقابله با طرحهای صهیونیسم جهانی و استکبار آمریکا و مزدورانش قرار داریم و مقاومت ما تفاوتی میان مسلمان، مسیحی، شیعی و سنی در مبارزه با رژیم صهیونیستی قائل نیست.

وی افزود: استکبار جهانی به ویژه آمریکا مسبب بحرانهای عمومی و خاص است تا توان و رشد ما را متوقف کند و امت اسلام را از هویت اصلی اش جدا کند و برای رسیدن به اهداف خبیث خود به مسخ امت اسلامی و ایجاد فتنه مذهبی در منطقه می پردازد.

الموسوی تصریح کرد: چگونه افکار عمومی عاقل می تواند بپذیرد که ادیان و مذاهب همدیگر را کافر قلمداد کنند. اگر مسلمانان علیه یکدیگر اقدام کنند، چگونه می توانند به مقابله با دشمنان که همواره در کمین آنها هستند، بپردازند.

این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ضرورت ایجاد سدی بلند در مقابله با فتنه افکنی های را مورد تاکید قرار داد .

کد مطلب 1234487

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