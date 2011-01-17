طرح تشکیل سازمان سینمایی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه طرح تشکیل سازمان سینمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از جمع بندی پیشنهادات و موضوعات مربوطه در خصوص آن تصمیمگیری شد و به تصویب رسید.
موضوع کتابخانه های عمومی، عناوین ده برنامه تحول در نظام اداری کشور و موضوع ادغام برخی موسسات آموزش و پرورش مثل موسسه دانش پژوهان جوان، استعدادهای درخشان و المپیادها در مرکز ملی استعدادهای درخشان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه موردبحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
جلسه شورای عالی اداری عصر امروز دوشنبه به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه طرح تشکیل سازمان سینمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از جمع بندی پیشنهادات و موضوعات مربوطه در خصوص آن تصمیمگیری شد و به تصویب رسید.
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