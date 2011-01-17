طرح تشکیل سازمان سینمایی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه طرح تشکیل سازمان سینمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از جمع بندی پیشنهادات و موضوعات مربوطه در خصوص آن تصمیمگیری شد و به تصویب رسید.



موضوع کتابخانه های عمومی، عناوین ده برنامه تحول در نظام اداری کشور و موضوع ادغام برخی موسسات آموزش و پرورش مثل موسسه دانش پژوهان جوان، استعدادهای درخشان و المپیادها در مرکز ملی استعدادهای درخشان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه موردبحث و تصمیمگیری قرار گرفت.



