۲۷ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۴۹

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

تمرین با نشاط ملی‌پوشان ایران زیر بارش باران/ مبعلی و نصرتی در هتل ماندند!

تمرین عصر امروز تیم ملی فوتبال کشورمان در شرایطی برگزار شد که بارش باران به تشاط و شادابی ملی پوشان کمک زیادی کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 19 امروز در زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه در شرایطی آغاز شد که بارش باران شروع شده بود و ملی پوشان در هوایی بسیار مطبوع تمرین کردند. در این تمرین کلیه بازیکنان با نشاط و سلامت دستورات کادر فنی را به اجرا در آوردند و مشکلی نداشتند.

در بین بازیکنان تیم ملی تنها محمد نصرتی و ایمان مبعلی به دلیل بیماری که داشتند با تشخیص کادر فنی و پزشکی در هتل ماندند و به محل تمرینات نیامدند. سایر بازیکنان بدون مشکلی خاصی تمریناتشان را دنبال کردند. ضمن اینکه از شبکه الجزیره نیز برای مصاحبه با شجاعی و نکونام به محل تمرین آمده بودند.

تیم ملی فوتبال کشورمان آخرین تمرین خود برای دیدار سوم مرحله مقدماتی برابر امارات را ساعت 19:45 دقیقه روز 29 دیماه به وقت تهران در ورزشگاه قطر اسپورت برگزار خواهد کرد.

