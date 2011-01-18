به گزارش خبرنگار مهر، طرحریزی و نگارش این رمانها که از سال گذشته و با حمایت حجتالاسلام محمدرضا واحدی معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش آغاز شد پای تعدادی از این نویسندگان را به این ماجرا باز کرد به طوری که علی آقاغفار، حمید باباوند، حمیدرضا داداشی، علیالله سلیمی، همایون و مهرداد نصرتی، صدیقه اسماعیللو، هادی کافی، منوچهر اکبرلو و عباس کریمی برای نگارش این رمانها تعیین شدند.
پس از آن نیز شخصیتهای اصلی این آثار، از بین 120 تن از قهرمانان ارتش انتخاب شدند که از جمله آنها میتوان به شهیدان سیدعلی صفوی سهی، سید موسی نامجو و امیران سرتیپ فرجالله براتپور و عباس رمضانی اشاره کرد.
برای نگارش این رمانها نیز منابعی تعیین شد که میتوان از جمله آنها را اطلاعات ثبت شده در روزنامهها، وصیتنامهها، مصاحبههای ضبط شده از دوستان و خانواده شهدا، فیلم و صدای گفتگو با امیران ارتش ذکر کرد.
اما هماکنون و با به پایان رسیدن نگارش این رمانها از سوی نویسندگان نشر آجا از نگارش این کتابها به شدت انتقاد دارد و معتقد است این نوع نگارش جنگ را زیر سئوال میبرد و آن را لگدکوب میکند.
محمد اعوانی به عنوان مسئول انتشارات آجا در گفتگو با مهر در اینباره گفت: نویسندگان فکر کردند که چون ارتش است ما چیزی از این مسایل نمیدانیم و هر چه به دستشان رسیده نوشتهاند.
وی بیان کرد: درست است که تخیل در این رمانها باید دخیل باشد اما شخصیتها اصلیاند و هشت سال دفاع مقدس نه یک جنگ که تبلور همه خواستنها بود که متاسفانه در کتابها این مسائل لحاظ نشده است.
اعوانی بیان کرد: از 20 رمان تحویل داده شده 18 رمان عملا به درد نمیخورد و ما آنها را برای بازنویسی به نویسندگان ارجاع دادیم و تنها دو رمان دیگر بعد از چندبار بازنویسی مورد تایید قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سالهای پس از جنگ با فقر شدید محصول فاخر در این حوزه مواجه بودیم گفت: با وجود تلاشهای بسیاری که در حوزه ادبیات دفاع مقدس به عنوان حماسهای بینظیر در تاریخ مقاومت جانانه یک ملت انجام شده اثر فاخر با کمبود شدیدی مواجه بود و ما تصمیم گرفتیم قرارداد 20 رمان را با نویسندگان ببندیم.
مسئول انتشارات آجا عنوان کرد: باید خاطرات روزها و شبهای هشت سال جنگ تحمیلی جمعآوری شود و در قالب کتابهای مختلفی عرضه شود تا نسل سوم و چهارم بعد از انقلاب بدانند که این روزهای خوب جمهوری اسلامی را از چه کسانی دارند.
وی ابراز امیدواری کرد که نویسندگانی که قرارداد این کار را بستهاند هر چه زودتر آثار خوب را به نشر آجا تحویل دهند.
از سوی دیگر، عباس کریمی مدیر این پروژه درباره اظهارنظرهای انتشارات آجا گفت: اختلاف سلیقه تنها عامل این حرفها است و نویسندگان تمام تلاش خود را کردند تا نظر آنها را برآورده کنند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نگارش این آثار به اتمام رسیده و تنها در مواردی با انتشارات آجا اختلاف سلیقه به وجود آمد و به دنبال رفع آن هستیم.
کریمی عنوان کرد: نویسندگان در این پروژه خاطرات شخصیتها را از جنگ نگارش کردند و تنها نوع نگارش و بیان خاطرات و برداشتها باب طبع و سلیقه کارشناسان آجا نبوده است.
وی ادامه داد: نواقص و عیبهای موجود در این رمانها را تغییر دادهایم و برای کارشناسان آجا ارسال کردهایم.
کریمی با اشاره به اینکه به احتمال فراوان دو کتاب این مجموعه در دهه فجر رونمایی میشود بیان کرد: با حضور این کتاب در بازار نشر باید منتظر بازخوردها باشیم.
حال باید منتظر ماند تا دید ادبیات جنگ که دارای درونمایه مهمی است ره به کجا خواهد برد و این اختلاف سلیقهها یا هر مشکل دیگری که وجود داشته است به خلق و انتشار آثار فاخر دفاع مقدس میانجامد یا خیر.
برای نگارش این رمانها نیز منابعی تعیین شد که میتوان از جمله آنها را اطلاعات ثبت شده در روزنامهها، وصیتنامهها، مصاحبههای ضبط شده از دوستان و خانواده شهدا، فیلم و صدای گفتگو با امیران ارتش ذکر کرد.
اما هماکنون و با به پایان رسیدن نگارش این رمانها از سوی نویسندگان نشر آجا از نگارش این کتابها به شدت انتقاد دارد و معتقد است این نوع نگارش جنگ را زیر سئوال میبرد و آن را لگدکوب میکند.
محمد اعوانی به عنوان مسئول انتشارات آجا در گفتگو با مهر در اینباره گفت: نویسندگان فکر کردند که چون ارتش است ما چیزی از این مسایل نمیدانیم و هر چه به دستشان رسیده نوشتهاند.
وی بیان کرد: درست است که تخیل در این رمانها باید دخیل باشد اما شخصیتها اصلیاند و هشت سال دفاع مقدس نه یک جنگ که تبلور همه خواستنها بود که متاسفانه در کتابها این مسائل لحاظ نشده است.
اعوانی بیان کرد: از 20 رمان تحویل داده شده 18 رمان عملا به درد نمیخورد و ما آنها را برای بازنویسی به نویسندگان ارجاع دادیم و تنها دو رمان دیگر بعد از چندبار بازنویسی مورد تایید قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سالهای پس از جنگ با فقر شدید محصول فاخر در این حوزه مواجه بودیم گفت: با وجود تلاشهای بسیاری که در حوزه ادبیات دفاع مقدس به عنوان حماسهای بینظیر در تاریخ مقاومت جانانه یک ملت انجام شده اثر فاخر با کمبود شدیدی مواجه بود و ما تصمیم گرفتیم قرارداد 20 رمان را با نویسندگان ببندیم.
مسئول انتشارات آجا عنوان کرد: باید خاطرات روزها و شبهای هشت سال جنگ تحمیلی جمعآوری شود و در قالب کتابهای مختلفی عرضه شود تا نسل سوم و چهارم بعد از انقلاب بدانند که این روزهای خوب جمهوری اسلامی را از چه کسانی دارند.
وی ابراز امیدواری کرد که نویسندگانی که قرارداد این کار را بستهاند هر چه زودتر آثار خوب را به نشر آجا تحویل دهند.
از سوی دیگر، عباس کریمی مدیر این پروژه درباره اظهارنظرهای انتشارات آجا گفت: اختلاف سلیقه تنها عامل این حرفها است و نویسندگان تمام تلاش خود را کردند تا نظر آنها را برآورده کنند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نگارش این آثار به اتمام رسیده و تنها در مواردی با انتشارات آجا اختلاف سلیقه به وجود آمد و به دنبال رفع آن هستیم.
کریمی عنوان کرد: نویسندگان در این پروژه خاطرات شخصیتها را از جنگ نگارش کردند و تنها نوع نگارش و بیان خاطرات و برداشتها باب طبع و سلیقه کارشناسان آجا نبوده است.
وی ادامه داد: نواقص و عیبهای موجود در این رمانها را تغییر دادهایم و برای کارشناسان آجا ارسال کردهایم.
کریمی با اشاره به اینکه به احتمال فراوان دو کتاب این مجموعه در دهه فجر رونمایی میشود بیان کرد: با حضور این کتاب در بازار نشر باید منتظر بازخوردها باشیم.
حال باید منتظر ماند تا دید ادبیات جنگ که دارای درونمایه مهمی است ره به کجا خواهد برد و این اختلاف سلیقهها یا هر مشکل دیگری که وجود داشته است به خلق و انتشار آثار فاخر دفاع مقدس میانجامد یا خیر.
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