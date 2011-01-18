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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۱

فدعمی:

دو منطقه مسکونی در اهواز مشمول تسهیلات مسکن مهر شدند

دو منطقه مسکونی در اهواز مشمول تسهیلات مسکن مهر شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار اهواز گفت: با پیگیری استاندار خوزستان و موافقت وزیر مسکن و شهرسازی دو منطقه پردیس و مهدیس در شهر اهواز مشمول تسهیلات مسکن مهر شدند.

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه بر اساس دستورالعملهای وزارت مسکن، استفاده از تسهیلات مسکن مهر در محدوده کلانشهرها امکان ‌پذیر نیست، عنوان کرد: با موافقت وزیر مسکن و شهرستان اهواز مشمول تسهیلات مسکن مهر شد.

وی ادامه داد: مقدمات استفاده از این تسهیلات توسط بانکها در حال انجام است.

عضو شورای اداری استان خوزستان، افزود: عملیات عمرانی بخشی از تعاونیهای منطقه مهدیس به مرحله سکونت رسیده و با بهره‌ گیری از تسهیلات مسکن مهر و فراهم کردن زیرساختهای لازم سایر مشکلات اعضا نیز حل خواهد شد.
 
فدعمی از اعلام آمادگی شرکت گاز و مخابرات برای ارائه خدمات به کوی مهدیس خبر داد و افزود: 26 کیلومتر شبکه‌ گذاری گاز منطقه انجام شده و درصورت درخواست اهالی واگذاری انشعابات انجام می ‌شود.
 
وی ادامه داد: همچنین 56 کیلومتر از شبکه ‌های فرعی آبرسانی منطقه مهدیس انجام شده و برآورد هزینه شبکه فاضلاب آن در حال انجام است.

فرماندار اهواز تاکید کرد: لازم است تعاونیهای این منطقه هرچه سریعتر نسبت به طی مراحل لازم برای بهره ‌مندی از تسهیلات مسکن مهر اقدام کنند و از این فرصت بهره‌ مند شوند.

رئیس شورای اداری استان خوزستان ابراز امیدواری کرد: با این اقدام مشکل مسکن اعضای تعاونیهای کوی مهدیس اهواز حل شده و شاهد شکوفایی این منطقه در آینده نزدیک باشیم.

منطقه مهدیس با وسعت یک ‌هزار و 413 هکتار در شرق منطقه کوت‌ عبدالله واقع شده و به 29 تعاونی مسکن در آن منطقه زمین واگذار شده و عملیات اجرایی آنها در حال انجام است.
کد مطلب 1234536

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