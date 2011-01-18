حماسه ششم بهمن آمل حادثه ای تاریخی و ماندگار است

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حماسه عظیم ششم بهمن سال 60 مردم آمل ، یک اثر ماندگار تاریخی است که هرسال ابعاد تازه ای از این حماسه جاویدان برجسته ترمی شود.

وی، حماسه تاریخی مردم آمل در واقعه سال 60 هرگز فراموش نخواهد شد، تصریح کرد: با هماهنگی و پیگیری های انجام شده از طریق فرمانداری و امام جمعه آمل، در صدد هستیم تا حماسه ششم بهمن آمل بعنوان یک سند تاریخی ثبت تا کنگره بزرگ ششم بهمن نیز تشکیل شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل حماسه ششم بهمن سال 60 مردم این شهرستان را از حماسه آفرینی های مردم غیور این شهر در مقابله با منافقین کوردل به عنوان مردمی همیشه سرافراز، سربلند و پر افتخار یاد کرد.

قنبری ادامه داد: ملت ولایتمدار ایران برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی، حراست از کیان و حیثیت ملی و مذهبی آماده جانفشانی و ایثارگری بوده و تا پای جان بر سر عهد و پیمان خود ایستاده است.

وی خاطرنشان کرد: شهر آمل در ششم بهمن سال 1360 مورد هجوم ناجوانمردانه گروه منافقین قرار گفت و مردم مبارز انقلابی از پا ننشستند و در پاسخ به این تجاوز وحشیانه حماسه بی بدیل سبز و سرخ خلق کردند و از آمل هزار سنگر عشق ساختند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل یادآورشد: مردم مازندران و بویژه شهر هزار سنگر آمل با ثبت حماسه ای ماندگار تبلور عشق به امام و مقتدای خویش را به منصه ظهور کشانیده و با مقاومتی بی نظیر آنچنان درسی از رشادت و جوانمردی به دشمن دون و فرومایه آموختند که تا ابد از یاد نخواهد برد.

به گزارش مهر، حماسه ششم بهمن آمل را باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب نامید که با مقاومت مردم اجرای طرحهای کمونیستی پس از ناکام ماندن در تهران در آمل نیز ناکام ماند و به جرات می توان گفت باعث تقویت نهال نوپای انقلاب اسلامی ایران شد.

حماسه ششم بهمن آمل که در نوع خود بی نظیر است، می تواند هم طراز حماسه هایی چون قیام مردم قم و تبریز قرار گیرد و به عنوان یکی از موفقیتهای ملت مقاوم ایران پس از پیروزی انقلاب از آن یاد شود.



با نگاهی گذرا به تاریخچه حماسه ششم بهمن آمل سال 60 می توان این احساس را در ذهن متبادر کرد که خلق این حماسه بی بدیل سبب شد تا بسیاری از توطئه ها و ترفندهای شوم گروهک های کمونیستی و منافقین در آمل نقش بر آب شود.



نقش مردم حماسه ساز آمل در برخورد با درگیریهای منافقین را باید به حوادث جنگل آمل و حصار هزار سنگر در این شهرستان برای جلوگیری از ورود اجانب، بیگانگان و کمونیست هایی که قصد داشتند اهداف شوم اجرا نشده پایتخت را در شهرستانهای کشور اجرا کنند بی بدیل و وصف ناشدنی است.



نگاهی گذرا به سالهای آغازین پس از پیروزی انقلاب یعنی در اوایل سال 60 نشانگر نقش موثر و ارزنده مردمان خطه مازندران خصوصا آمل در شکل گیری و ماندگاری انقلاب اسلامی است چرا که این روز که در وصیت نامه الهی سیاسی معمار کبیر انقلاب نیز درج شده و مقام معظم رهبری رشادتهای شهدا و جانبازان آمل را ارج نهاده اند اتفاقاتی افتاد که کمتر دیده شده است.



حماسه ششم بهمن آمل که در نوع خود بی نظیر است، می تواند هم طراز حماسه هایی چون قیام مردم قم و تبریز قرار گیرد و به عنوان یکی از موفقیتهای ملت مقاوم ایران پس از پیروزی انقلاب از آن یاد شود.

