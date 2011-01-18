فخرالدین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: علیرغم وجود استعدادها و پتانسیل های موجود اما شاخصهای توسعه و سرمایه گذاری در شهرستان بانه ضعیف است و انتظار می رود که با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان برنامه های بهتری توسط دولت در بانه اجرا شود.

وی با اشاره به تصویب طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان بانه، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و نیز همجواری این شهرستان با مرزهای کردستان عراق و بازار تجاری رو به رشد بانه، هم اکنون این شهر به یکی از مقصدهای مهم گردشگری و تجاری در منطقه تبدیل شده است که ایجاد و اجرای طرحهای مهم برای ساماندهی به این وضعیت و حرکت در جهت تحول اقتصادی از جمله ایجاد منطقه ویژه اقتصادی یک نیاز لازم و ضروری به شمار می رود.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس با اشاره به ضعف شاخصه های سرمایه گذاری و توسعه در این شهرستان، عنوان کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی می تواند نقش مهم و راهبردی در جذب سرمایه گذاری و تشویق و حمایت از سرمایه گذاران، توسعه صنعت توریسم تجاری، افزایش صادرات و واردات، ایجاد شرایط مناسب تر برای فعالیت واحدهای اقتصادی و تولیدی و ایجاد اشتغال مولد بدنبال داشته باشد .

حیدری خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این طرح در زمینی به وسعت 90 هکتار در حد فاصل شهر بانه و بازارچه مرزی سیرانبند با انجام طرحهای مطالعاتی و تامین اعتبار از سال آینده شروع می شود و انتظار می رود که سازمان ها و دستگاه های مسئول در این زمینه تلاش بیشتری را برای بهره برداری از این طرح انجام دهند.

وی حمایت و همکاری مردم و مسئولین را در اجرای این طرح مهم و اساسی خواند و بیان داشت: اجرای این طرح می تواند بستری را برای اجرای طرحهای کلان از جمله ایجاد منطقه آزادی تجاری در شهرستانهای سقز و بانه فراهم کرده و در کنار این مهم توسعه استان کردستان را بدنبال دارد.