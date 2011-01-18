شهرستان آمل به فرمانداری ویژه ارتقاء می یابد

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکنون منتظر ابلاغ دولت برای ارتقای شهرستان آمل به شهرستان ویژه هستیم.

وی افزود: با ارتقای شهرستان آمل به شهرستان ویژه چارت اداری و سازمانی ادارات و نهادهای دولتی به معاونت ادارات کل در جایگاه شهرستانی ارتقاء پیدا خواهند کرد.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اجرایی شدن این مصوبه دولت از مراجعه بسیاری کارها و مراجعات به ادارات کل مرکز استان صرفه جویی می شود.

یوسفیان ملا تاکید کرد: درحال حاضر از نظر قانونی این شهرستان به لحاظ قرارگرفتن در مرکزیت شرق به غرب مازندران باید مرکز استان شود که متاسفانه این عدالت برقرار نشده است.

وی همچنین از تفاهم نامه سه جانبه وزارت راه ترابری، وزارت کشور و سازمان همیاریهای شهرداریها برای کمک به پروژه دو طرح بزرگ شهر آمل خبر داد و گفت: براساس این تفاهم نامه سه میلیاردریال برای اجرای پل روگذرمیدان 17شهریور آمل به طول 680 متر به شهرداری اختصاص داده شده است.

نماینده مردم آمل یادآورشد: این وزارتخانه ها براساس تفاهم نامه همچنین متعهد شدند تا هزینه هایی را که تاکنون شهرداری آمل برای مراحل ساخت پل پنجم این شهر متقبل شده را بپردازد.

تاکنون حدود نیمی از مراحل ساخت پل پنجم شهر آمل بر روی رودخانه هراز در مرکزشهرآمل به پایان رسیده است.

شهر آمل حدود 230 هزار نفرجمعیت دارد.

