150 بسته سرمایه گذاری در گلستان آماده شد

یدالله وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، محور توسعه استان را کشاورزی و گردشگری و صنایع وابسته و تبدیلی اعلام کرد.

وی اظهار دااشت: گلستان موقعیت بی نظیری به دلیل جاذبه ها، تنوع اقلیم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد و از آن به عنوان ایران کوچک یاد می شود.



وی خاطرنشان کرد: وجود مناطق گرم و دشت، سرد و ییلاقی و موقعیت هایی مانند جزیره آشوراده، بندرگز، ترکمن، ارتفاعات هزار پیچ، مجموعه ناهارخوران، بر قابلیت های سرمایه گذاری آن افزوده است.



به گفته وفایی، پارک ملی گلستان، تالابهای بین المللی، برج قابوس و مجموعه دیدنی هایی موجود از جمله میادین اسبدوانی و اراضی یکپارچه ای که در بخش کشاورزی داریم، موقعیت ممتازی برای جذب سرمایه گذار است.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلتسان بیانت داشت: عوامل ذکر شده زمینه را برای جذب سرمایه گذار در استان مهیا کرده است.



وی عنوان کرد: تاکنون ارتباطاتی برقرار شد و سرمایه گذاران خارجی نیز به منطقه آمدند و مذاکرات اولیه شکل گرفته است.



وی یادآورشد: همچنین هیئتها در حال مهیا کردن زمینه ها و مقدمات قرارداد هستند و در یکماه اخیر دو تا سه هیئت از کشورهای خارجی به استان سفر کردند.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: چند هئیت و سرمایه گذار خارجی نیز برای سرمایه گذاری در استان اقدام کرده اند.