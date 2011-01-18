رونمایی از نسل جدید قبوض گاز/ جزئیات محاسبه نوع رنگ قبوض

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود به دومین ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از نسل جدید قبوض رنگی گاز مشترکان خانگی رونمایی شده است به طوری که مشترکانی که الگوهای تعیین شده را رعایت نکنند مشمول صدور قبوض قرمز گاز خواهند شد.

بر این اساس حذف آبونمان، عناوین مصرف مازاد بر الگو، مبلغ مازاد بر الگو، گازبهای شما طبق قانون و یارانه پرداختی توسط دولت از مهمترین تغییرات ظاهری قبوض رنگی گاز مشترکان خانگی به شمار می رود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه از 28 آذر ماه سالجاری سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی اعمال شده است از این رو در پشت قبوض جدید گاز، متوسط مصرف گاز و نحوه محاسبه گازبها مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی در قالب جداولی منتشر شده است.

مطابق با فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز به بخش خانگی 12 ماه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.



با توجه به اجرای این سیاست جدید، متوسط مصرف گاز طبیعی در 363 شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعریف شده است که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.



این در حالی است که برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.

مجتبی شیخ بهایی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به رونمایی از نسل جدید قبوض رنگی گاز به مهر، اعلام کرد: قبض های جدید گاز در سه رنگ سبز (مطابق با الگوی مصرف)، زرد (مرحله هشدار) و قرمز (بالاتر از الگوهای تعیین شده) صادر شده است.

جزئیات محاسبه نوع رنگ قبوض جدید گاز

یعقوبعلی حسین نیا هم در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هدف از صدور قبوض رنگی گاز نشان دادن دامنه های مصرف این حامل انرژی توسط مشترکان مختلف خانگی است، گفت: پیش بینی می شود صدور قبوض سبز، زرد و قرمز منجر به یک رقابت بین مشترکان خانگی برای کاهش مصرف گاز طبیعی شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران با یادآوری اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 12 پله برای مصرف گاز در بخش خانگی و در قالب پنج اقلیم آب و هوایی تعریف شده است، اظهار داشت: بهای هر متر مکعب گاز از 300 ریال در پله اول آغاز و تا سه هزار و 500 ریال تا پله دوازدهم قابل افزایش خواهد بود.

این مقام مسئول همچنین از چاپ جداولی در پشت قبوض گاز برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیشتر درباره چگونگی میزان مصرف گاز مشترکان خبر داد و یادآور شد: مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند.

وی با اعلام اینکه مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد قبوض زرد دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد.

حسین نیا با یادآوری اینکه هم اکنون اکثر شهرهای استان تهران در اقلیم یک یا سه قرار گرفته اند، بیان کرد: بر این اساس مشترکان اقلیم سه که ماهانه 200 تا 300 متر مکعب گاز مصرف کنند قبوض سبز دریافت خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به اینکه مشترکان اقلیم سه در استان تهران ماهانه بین 400 تا 600 متر مکعب گاز مصرف می کنند شامل صدور قبوض زرد خواهند شد، تبیین کرد: همچنین مشترکان اقلیم سه که ماهانه تا 700 متر مکعب گاز مصرف کنند قبض قرمز دریافت خواهند کرد.

به گفته وی همچنین مشترکان ساکن در اقلیم یک استان تهران که ماهانه 400 متر مکعب، 700 متر مکعب و بیش از 700 متر مکعب گاز مصرف می کنند به ترتیب قبوض سبز، زرد و قرمز دریافت می کنند.

جواد اوجی معاون وزیر نفت پیشتر از دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف آبونمان تمامی قبوض جدید گاز خبر داده و به مهر گفته بود: در تعرفه های جدید گاز هزینه آبونمان مشترکان محاسبه نشده است.



مدیر عامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در این قبوض هزینه بیمه مشترکان شهری و روستایی همچون گذشته اعمال می شود، اظهار کرده بود: هزینه بیمه برای مشترکان گاز به دنبال مصوبات مجلس شورای سالامی در نظر گرفته می شود.



به گفته این مقام مسئول در سالجاری هزینه بیمه مشترکان گاز شهری در هر دوره 100 تومان و مشترکان روستایی 50 تومان در نظر گرفته شده است.



به گزارش مهر، در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران سالانه حدود 112 میلیون قبض صادر می کند که پیش بینی می شود صدور قبوض رنگی منجر به رعایت الگوهای تعیین شده توسط مشترکان گاز خانگی شود.