ایران-امارات؛حلاوت صعود زیر زبان نیمکت ‌نشینان/ باخت شایسته ایران نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، شرایط برای شاگردان افشین قطبی در جام ملت‌های آسیا به گونه‌ای پیش رفت که در معدود دفعات حضور ایران در این رویداد بزرگ آسیایی، تیم کشورمان توانست با دو پیروزی پیاپی در مرحله گروهی صعود زود هنگامش به مرحله بعد را جشن بگیرد.

با این شرایط دیدار برابر امارات که از قضا به سه امتیاز این دیدار نیاز مبرم دارد، فرصتی برای بازیکنان نیمکت نشین تیم ملی خواهد بود که بتوانند در میدان بزرگی چون جام ملت‌های آسیا خود را محک بزنند و تجربه حضور در این تورنمنت بزرگ را در کارنامه‌شان ثبت کنند.

واقعیت تیم ملی فعلی ایران این است که به جز چند بازیکن باتجربه که البته تجربه بالای‌شان را از ادوار گذشته دارند، سایر بازیکنان اصلی و نیمکت نشین فاصله چندانی با یکدیگر ندارند و این نقطه قوت تیم افشین قطبی است که روی نیمکت مردانی دارد که می توانند اعتماد سرمربی را همراه داشته باشند و جای اصلی‌ها را پرکنند.

نیمکت نشینان ایران هرچند که نام‌های بزرگی نیستند اما مردانی خواهند بود که می توانند آینده فوتبال ایران را تضمین کنند و قطعا در آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید. بازیکنانی که محصول لیگ ناقص و پرایراد ما هستند و البته می توانند عصای دست افشین قطبی در این مسابقات باشند چرا که اینها بخش عمده‌ای از تمام پتانسیل فوتبال ایران هستند.

به هر حال دیدار تیم ملی برابر امارات بهترین فرصت برای افشین قطبی خواهد بود که بتواند از بین نیمکت نشینان چند مهره قابل اتکاتر را برای مراحل بالا انتخاب کند و از آنها به عنوان تعویضی‌های دیدارهای آینده بهره بگیرد. حالا که صعود تیم ملی قطعی شده است و دغدغه‌ای برای ملی پوشان وجود ندارد، می شود امیدوار بود که آنها به دور از هرگونه استرس فوتبال زیباتری را به نمایش بگذارند.

استراحت دادن به چند ملی پوش که البته برخی از اصلی‌ها هم به بیماری و سرماخوردگی گرفتار شده‌اند، می تواند آنها را برای دیدار مرحله یک چهارم نهایی که از قضا سخت و نفس گیر و سرنوشت ساز هم خواهد بود، آماده و سرحال کند. دیداری که ایران خاطره خوبی از این مرحله ندارد و در دوره گذشته از همین مرحله به خانه بازگشته است.

ایران به عنوان تیم اول گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کرده و حتی اگر مقابل امارات هم شکست بخورد بازهم تاثیری در سرنوشتش برای مرحله بعد نخواهد داشت که با کدام تیم بازی کند. تیم ملی فوتبال کشورمان باید با تیم دوم گروه سوم مبارزه کند که امروز سه شنبه از بین تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و یا بحرین مشخص خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در تمام دیدارهای گذشته دوستانه و رسمی‌اش با امارات تنها یک بار شکست خورده است، نباید به این بهانه که امتیاز این بازی تاثیری در صعودش ندارد بازی با شاگردان "کاتانچ" را دست کم بگیرد و بازنده باشد. برای تیمی که نخستین صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیاست، شایسته نیست برابر تیمی چون امارات که در دیدارهای گذشته مقابل ملی پوشان کشورمان 10 بار طعم تلخ شکست را چشیده، بازنده باشد.