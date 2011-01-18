به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، روز پایانی مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در گروه سوم عصر امروز با برگزاری دیدار کره جنوبی برابر هند و بحرین برابر استرالیا پشت سرگذاشته خواهد شد که پیش بینی می شود، حریف ایران از دیدار دوم مشخص خواهد شد.

کره جنوبی که در دیدار اول برابر بحرین به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرد در دیدار دوم با استرالیا یک بر یک مساوی کرد و با چهار امتیاز این شانس را دارد که با پیروزی برابر هند - که البته کار سختی برای این تیم نیست - با هفت امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعد شود.

تیم ملی فوتبال استرالیا که در دیدار اول برابر هند با پیروزی 4 بر صفر به رختکن رفت در دیدار دوم برابر کره جنوبی یک بر یک مساوی شد تا با تفاضل گل صدرنشین گروه باشد اما دیدار سومش با بحرین این شانس را از این تیم خواهد گرفت که قطعا تیم اول بماند.

با این حال به نظر می رسد که حریف ایران که باید تیم دوم گروه سوم باشد از بین تیم‌های استرالیا و یا بحرین انتخاب خواهد شد. هر چند که در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیست اما بهترین گزینه برای ایران پیروزی بحرین و صعود به عنوان تیم دوم است چرا که حریف آسان‌تری برای تیم ملی ایران خواهد بود.

بحرین پس از آنکه در بازی اول برابر ژاپن تن به شکست 2 بر یک داد در دیدار دوم با نتیجه 5 بر 2 هند را شکست داد و با سه امتیاز در رده سوم گروه قرار دارد و در صورت پیروزی برابر استرالیا می تواند به مرحله بعد صعود و البته استرالیا را حذف کند. برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است:

سه شنبه - 28/10/89

* کره جنوبی - هند، ساعت 16:45، ورزشگاه السد (گروه C)

* استرالیا - بحرین، ساعت 16:45، ورزشگاه الغرافه (گروه C)