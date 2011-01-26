مهدی حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هنگامی که مسئولیت سرپرستی تیم شهدای جویبار را به من سپردند در آستانه شروع رقابت های لیگ بودیم و فرصت زیادی برای جذب نفرات مورد نظر خود نداشتیم و به این ترتیب آن طوری که می‌خواستیم یارگیری نکردیم.



وی ادامه داد: ما حتی مهدی تقوی را نیز در وزن 66 کیلوگرم جذب کرده بودیم و وی حتی به جویبار نیز آمد اما چون هنوز کارهای تیم انجام نشده بود به گاز مازندران رفت.



دارنده مدال طلای جهان اظهار داشت: با توجه به شرایط بوجود آمده در حال بررسی برای جذب یک کشتی گیر خارجی در وزن 66 کیلوگرم هستیم و به همین منظور پس از به توافق نرسیدن با کشتی گیر کوبایی با دو کشتی گیر روس وارد مذاکره شده ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم خوب، قوی و یکدستی داریم که فقط در وزن 66 کیلوگرم خلاء یک کشتی گیر خوب احساس می شود و با جذب کشتی گیر خارجی بدنبال حضور در سکوی قهرمانی هستیم.



تیم شهدای جویبار در پایان هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد جام خلیج فارس در جایگاه اول این گروه قرار گرفته و دیدارهای پایانی این گروه روز جمعه 8 بهمن ماه برگزار می شود.