حضور در لیگ کشتی فقط بار مالی دارد

محمود اسماعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای حضوری قدرتمند در جمع چهار تیم برتر پایانی لیگ و صعود به دیدار نهایی در روز 19 بهمن‌ماه باید در دو وزن تیم را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: پس از برگزاری هفته نخست رقابت‌ها تصمیم گرفتیم که دو آزادکار مطرح کوبایی را به ترکیب تیم اضافه کنیم اما به لحاظ مالی به توافق نرسیدیم و سراغ گزینه‌های دیگر رفتیم.

اسماعیل‌پور اظهار داشت: با "جمال اوتار سلطان‌اف" و "دنیس چارگوش" روس صحبت‌های مقدماتی را انجام داده‌ایم و در صورتی که با این دو آزادکار به توافق مالی برسیم قطعا در مرحله نیمه نهایی از وجود آنها در تیم استفاده خواهیم کرد.

سرمربی تیم شهدای جویبار در پایان خاطر نشان کرد: لیگ امسال به هر شکل ممکن آغاز شد و با فراز و نشیب‌های زیادی دنبال می شود اما معتقدم برگزاری لیگ با چنین برنامه‌ریزی ضعیفی فقط بار مالی در برخواهد داشت و کشتی گیران نمی توانند به لحاظ فنی پیشرفتی داشته باشند.