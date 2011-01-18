بررسی وضعیت آلودگی هوا در دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی اصغر اعلم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالعات انجام شده در زمینه اثرات آلودگی هوا افزود: مطالعات متعدد اپیدمیولوژی و سمیت انجام شده تا به امروز، ارتباط مستقیم بین غلظت آلاینده های هوا و تاثیرات سوء آنها بر سلامتی، افزایش آمار مرگ ‌و میر، افزایش مراجعه به مراکز درمانی و زمان از دست رفته به علت عدم حضور در محل کار یا تحصیل را نشان می دهد.

وی آلودگی هوا را ناشی از انتشار بسیاری از آلاینده ها در اثر احتراق ناقص و ناکارآمد سوخت دانست و اظهار داشت: خوشبختانه با پیشرفت علم و تکنولوژی، امکان کاهش انتشار آلاینده ها تاحد مناسبی امکان پذیر شده است و در برخی کشورها نیز موفقیتهای قابل توجهی حاصل شده است.

رئیس انیستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف به برگزاری همایشی برای بررسی اثرات آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: این همایش با هدف تبادل اطلاعات مسئولین، متخصصین و دانشگاهیان، توسعه همکاری و هم اندیشی بخشهای فعال در این زمینه، توسعه و تقویت گروه های مختلف آموزشی و پژوهشی مرتبط به آلودگی هوا، ارتقا سطح علمی دانشجویان و همکاران و ارائه توانمندیهای بالقوه دانشگاه در این زمینه در روز سوم بهمن ماه جاری برگزار می شود.

اعلم الهدی با بیان اینکه این همایش در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در این همایش مسئولانی از دفتر بهداشت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری تهران، اداره کل محیط زیست وزارت صنایع و معادن، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تهران، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی ابعاد مختلف آلودگی هوا را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

رئیس این همایش، بررسی و شناخت وضعیت آلودگی هوا، ارزیابی خصوصیات و اثرات آلاینده های هوا، بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و آلودگی هوا و کنترل آلودگی هوای ناشی از صنایع و خودروها را از محورهای این همایش نام برد.