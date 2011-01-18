اسرائیل درمقابل جامعه جهانی ایستاده است/ آمریکا مانع اقدام شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل از بی اعتنایی رژیم اسرائیل به درخواستهای جامعه جهانی برای توقف توسعه فعالیتهای غیر قانونی شهرک سازی انتقاد کرد.

در بیانیه این سازمان آمده است: اختصاص 500 میلیون دلار برای توسعه شهرکها از سوی اسرائیل که به تازگی صورت گرفته نشان از آن دارد که تل آویو هیچ برنامه ای برای توقف سیاستهای غیر قانونی خود ندارد.

گفتنی است که اقدامات رژیم صهیونیستی برای توسعه این شهرکها بویژه در منطقه بیت المقدس انتقادهای جهانی را در پی داشته است.

این رژیم اخیراً ساخت یک هزار و 400 واحد در هفته های اخیر را مورد تائید قرار داده که این اقدام سبب خروج فلسطینیان از گفتگوهای مستقیم نیز شده است.

در همین رابطه و در خبری دیگر رئیس یک گروه دست راستی لیکودی در شورای شهر بیت المقدس روز گذشته خبر داد که 90 واحد مسکونی در منطقه قدیمی بیت المقدس ساخته خواهد شد. همچنین وی از ساخت 32 واحد دیگر در "پیسگات زئیف" در شهر قدس خبر داد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از "قاضی جمعه" نماینده تونس در سازمان ملل اعلام کرد که سفیران کشورهای عربی در سازمان ملل بطور رسمی تصمیم به ثبت یک پیشنویس قطعنامه علیه تل آویو در شورای امنیت پیش از پایان روز سه شنبه گرفته اند.

جمعه که ریاست گروه دیپلمات های عربی را بر عهده دارد گفت که پیش نویس خواهان توقف کامل فعالیت های غیر قانونی در اراضی اشغالی فلسطینی است.

شورای امنیت قرار است روز چهارشنبه درباره مناقشه اسرائیلی و فلسطینی و مسائل خاورمیانه گفتگو نماید. اعراب در تلاش هستند که آمریکا را ترغیب کنند که از توافقات بعمل آمده در شورای امنیت را وتو نکند اقدامی که واشنگتن بطور سنتی آن را انجام می داده است.

انگیس و استرالیا نیز روز سه شنبه با تاکید بر توقف شهرک سازی در کرانه باختری از اسرائیل خواستند تا به گفتگوها بازگردد.