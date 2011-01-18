ساخت مراکز اقامتی دولتی در مشهد سرمایه های ملی را هدر می دهد

محمد قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: با توجه به وجود مراکز اقامتی مناسب در مشهد، ساخت مراکز اقامتی دولتی در این شهر توجیه اقتصادی ندارد.

وی با بیان این که واگذاری مراکز اقامتی به بخش خصوصی چندان جدی گرفته نشده است، خاطرنشان کرد: روند واگذاری این مراکز بسیار کند است.

قانعی گفت: بعضی از این مراکز و اقامتگاههای دولتی با تغییر عنوان یا ماهیت همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی اظهارداشت: بیشتر این مراکز اقامتی متعلق به سازمانها، بانکها و دستگاهای اجرایی پایتخت است اما تعدادی نیز متعلق به ادارات استانی است.

وی گفت: فعالیت زائرسراها در این شهر سرمایه گذاری بخش خصوصی را با چالشهای جدی مواجه کرده است به همین دلیل سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایلی به ساخت مراکز جدید اقامتی در این شهر ندارند.

رئیس اتحادیه هتل‌داران مشهد با اشاره به خالی بودن ظرفیت مراکز اقامتی بخش خصوصی در ایام سال تصریح کرد: وجود زائرسراها و مراکز اقامتی دولتی یکی از عوامل عمده خالی ماندن ظرفیت هتلهای مشهد است.

وی تعداد زائر سراهای این شهر را 450 مرکز عنوان کرد و گفت: این مراکز بیش از 25هزار نفر ظرفیت دارند.

کلان شهر مشهد سالانه میزبان 20میلیون زائر و مسافر است.



