احتمال کاهش فعالیت مدارس ابتدایی به پنج روز در هفته

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه همایش جوانان حامی فلسطین که پیش از ظهر روز دوشنبه برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه گفت: تصمیم داریم ساختار دوره ابتدایی را در شورایعالی انقلاب فرهنگی بررسی کنیم که البته هنوز نظر قطعی داده نشده و در صددیم ابتدا کارشناسان نظر خود را مبنی بر اینکه آیا اصولا دانش آموز ابتدایی باید از شنبه صبح تا پنجشنبه ظهر در مدارس حضور داشته باشد یا خیر ارائه کنند.

وی ادامه داد: طبق قانون ساعات درسی دانش آموزان ابتدایی 24 ساعت است و معلم ابتدایی هم باید همین میزان تدریس کند اما اکنون بحث این است که این 24 ساعت را می توان در پنج روز تقسیم کرد یا باید همان 6 روز باشد؟

حاجی بابایی تصریح کرد: از طرفی مدرسه هم تعطیل نمی شود چرا که معلم ابتدایی باید یک روز را به کسب آمادگی برای حضور در کلاس اختصاص دهد و دوره های آموزشی ببیند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر شیوه جدید تصویب شود مدرسه 6 روز فعالیت دارد اما دانش آموزان پنج روز به مدرسه می روند و آن روز برای برنامه ریزی و کارهای آموزشی معلمان است که البته این نظر قطعی نیست و باید کارشناسی شود.

پرداخت 150 میلیارد تومان بدهی فرهنگیان

حاجی بابایی درباره تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حق التدریس نیز گفت: دیروز مشکلی دیروز داشتیم که امروز حل شد. نامه ای را به خزانه کل کشور داده بودیم که به بانک مرکزی ارسال شد و امروز صبح مبلغ 150 میلیارد تومان به حساب همه استانها بابت همه بدهکاریها اعم از حقوق حق التدریسها، عائله مندی کارکنان، اضافه کاری و.. پرداخت شد.