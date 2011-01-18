تغییرات مداوم موجب بی اعتمادی به کل نظام آموزشی شد

حیدر تورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نظام آموزشی 6-3-3 یک ساختار است که دو بار معنایی و شکلی دارد اما هم اکنون بار شکلی آن بر معنایی غلبه پیدا کرده که این صحیح نیست.

تغییر ساختار نظام آموزشی مدارس از 5-3-4 به 6-3-3 در سال گذشته از سوی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد که قرار بود در سال تحصیلی آینده به اجرا شود اما با تصویب نشدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعویق افتاد.

مشاور علمی و عضو شورای پژوهشی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه ابتدا وسایل و محتوای خانه را باید بررسی کرد و بعد نوع وسیله برای جابه جایی آنها را انتخاب کرد، ادامه داد: هم اکنون محتوایی که باید در قالب ریخته شود فراموش شده و معلوم نیست این نظام با چه هدف و برای چه گروهی ساخته می شود.

تورانی تاکید کرد: ورود به تغییر ساختار نظام آموزشی جدید اصلا مناسب نبود و کل سند تحول بنیادین که شامل فصلها، بخشها و ماده های بیشمار و مختلف بود را تحت تاثیر قرار داد در حالیکه تمام مسائل عنوان شده بخش کوچکی از این سند بود و اهمیت بالایی نداشت.

مشاور علمی و عضو شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: متاسفانه در طول این مدت انواع مختلفی از ساختارها که هنوز هیچ کدام به تصویب نرسیده مطرح شد که تنها باعث نگرانی مردم و ایجاد دغدغه در آنها می شود.

تورانی با بیان اینکه مطرح کردن تغییر مداوم ساختارها موجب شد که مردم اطمینان خود را از کل نظام آموزشی کشور از دست بدهند، گفت: برخی از مواقع سخنانی عنوان می شود که تبعات متعددی دارد و مشکل ایجاد می کند در حالیکه اگر علنی نشود مشکلی ایجاد نمی کند.

مشاور علمی و عضو پژوهشی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی افزود: به عقیده بنده تغییر ساختار آموزشی نباید رسانه ای می شد بلکه طرح چنین موضوعی نه تنها چیزی را حل نمی کند بلکه در روند منطقی طرح نیز خلل ایجاد می کند.

وی هرگونه تغییر را همراه با مقاومت نیروی انسانی دانست و گفت: باید تغییر ساختار نظام آموزشی به نحوی پیش برود که معلمان، دانش آموزان و والدینشان از آن استقبال کنند نه اینکه در مقابل آن مقاومت نشان دهند.

تورانی با تاکید براینکه هر طرحی باید بدون حاشیه اجرا شود، تصریح کرد: عنوان کردن تغییر ساختار نظام آموزشی که یک مورد جزئی است حاشیه امن کل سند تحول بنیادین را ناامن می کند.