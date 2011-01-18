  1. استانها
  2. زنجان
۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

مدیران کل جدید روابط عمومی و حراست استانداری زنجان منصوب شدند

مدیران کل جدید روابط عمومی و حراست استانداری زنجان منصوب شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی استاندار زنجان، محمدرضا غلام آزاد به سمت مدیر کل روابط عمومی و ولی اله رحیمی به سمت مدیر کل حراست استانداری زنجان منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، با تغییر و جایگزینی برخی از مسئولیتها در استانداری زنجان، طی حکمی از سوی محمد رئوفی نژاد ولی اله رحیمی که پیش از این مدیرکل روابط عمومی بود جایگزین بهرام نظری مدیرکل سابق حراست و محمدرضا غلام آزاد به سمت مدیر کل روابط عمومی منصوب شدند.

همچنین حجت الاسلام کمال الدین خداداده، مدیر سازمان ملی جوانان استان زنجان به سمت سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری و سید حمید رضا قریشی به عنوان معاون امور اداری و مالی استانداری زنجان معرفی شدند.

سرپرستی اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان پیش از این به عهده محمد علی شجاع حیدری بود.

کد مطلب 1234590

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها