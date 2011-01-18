مدیران کل جدید روابط عمومی و حراست استانداری زنجان منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، با تغییر و جایگزینی برخی از مسئولیتها در استانداری زنجان، طی حکمی از سوی محمد رئوفی نژاد ولی اله رحیمی که پیش از این مدیرکل روابط عمومی بود جایگزین بهرام نظری مدیرکل سابق حراست و محمدرضا غلام آزاد به سمت مدیر کل روابط عمومی منصوب شدند.

همچنین حجت الاسلام کمال الدین خداداده، مدیر سازمان ملی جوانان استان زنجان به سمت سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری و سید حمید رضا قریشی به عنوان معاون امور اداری و مالی استانداری زنجان معرفی شدند.

سرپرستی اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان پیش از این به عهده محمد علی شجاع حیدری بود.