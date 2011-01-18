12 درصد از ورزشکاران معلول مسابقات پارآسیایی گوانگجو از زنجان بودند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباسعلی خلدی صبح سه شنبه در کمیته پیگیری اجرا و بهینه سازی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با برشمردن توانمندیهای معلولان زنجانی با بیان اینکه معلولیت محدودیت نیست، اظهار داشت: آنگونه که همه مردم از امکانات جامعه بهره می گیرند، معلولان نیز باید همچون یک شهروند از این امکانات برخوردار شوند.

خلدی بیان کرد: معلولان، شهروندان جامعه هستند و باید از امکانات موجود در جامعه بهره ببرند و ما نیز باید در عمل نشان دهیم که معلولین در جامعه حقی دارند.

وی رفع مشکل معلولان را نیازمند همکاری تمام سازمانها و نهادها دانست و خاطرنشان کرد: بهزیستی تنها سازمان جهت رسیدگی به این امور نیست.

سرپرست بهزیستی استان زنجان با اشاره به اهمیت مناسب سازی معابر شهری، عنوان کرد: بسیاری از معلولان که دارای توانمندی های بالقوه هستند، به دلیل عدم مناسب سازی معابر شهری قادر به حضور در جامعه نیستند.

خلدی از برگزاری جلسات ماهانه با نهادها و سازمان های مرتبط با حقوق معلولان خبر داد و خاطرنشان کرد: در عمل باید نشان دهیم که معلولین در جامعه حقی دارند و تمام توان خود را برای رفع مشکل آنها باید به کار گیریم.

وی به اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تاکید کرد و یادآور شد: مناسب سازی شهری، فرهنگ سازی و فراهم آوردن شرایط ایاب و ذهاب مناسب جهت رفاه حال معلولین در دستور کار بهزیستی قرار دارد.