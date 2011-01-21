  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

احمدی مقدم به مهر خبر داد:

تقویت امنیت صندوقهای صدقات/ آمادگی برای کاهش سرقتهای صندوق صدقات

تقویت امنیت صندوقهای صدقات/ آمادگی برای کاهش سرقتهای صندوق صدقات

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به آمادگی پلیس برای همکاری با کمیته امداد (ره) برای کاهش سرقتهای صندوق صدقات گفت: باید میزان امنیت صندوقهای صدقات با استفاده از تجهیزات جدید افزایش یابد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات رئیس سازمان کمیته امداد مبنی بر افزایش سرقت صندوقهای صدقات در سال جاری گفت: نمی توان برای هر یک از صندوقهای صدقات در کشور یک مامور نیروی انتظامی اختصاص داد بلکه باید با استفاده از تجهیزات و امکانات جدید امنیت صندوقها را افزایش داد.

وی ادامه داد: همچنین می توان با نصب صندوقهای صدقات در مکانهای نزدیک به دوربینهای مراقبتی و امنیتی و یا اماکن تحت مراقبت میزان سرقتها را کاهش داد.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد: افزایش کیفیت صندوقهای صدقات و غیر قابل سرقت بودن آنان نیز از دیگر راهکارهای کاهش این سرقتها خواهد بود.

وی گفت: در صورت تائید افزایش میزان سرقتها از سوی پلیس آگاهی، پلیس آمادگی دارد تا با سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) برای کاهش سرقتها و افزایش امنیت در این حوزه همکاری کند. 

کد مطلب 1234600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها