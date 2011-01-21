تقویت امنیت صندوقهای صدقات/ آمادگی برای کاهش سرقتهای صندوق صدقات

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات رئیس سازمان کمیته امداد مبنی بر افزایش سرقت صندوقهای صدقات در سال جاری گفت: نمی توان برای هر یک از صندوقهای صدقات در کشور یک مامور نیروی انتظامی اختصاص داد بلکه باید با استفاده از تجهیزات و امکانات جدید امنیت صندوقها را افزایش داد.

وی ادامه داد: همچنین می توان با نصب صندوقهای صدقات در مکانهای نزدیک به دوربینهای مراقبتی و امنیتی و یا اماکن تحت مراقبت میزان سرقتها را کاهش داد.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد: افزایش کیفیت صندوقهای صدقات و غیر قابل سرقت بودن آنان نیز از دیگر راهکارهای کاهش این سرقتها خواهد بود.

وی گفت: در صورت تائید افزایش میزان سرقتها از سوی پلیس آگاهی، پلیس آمادگی دارد تا با سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) برای کاهش سرقتها و افزایش امنیت در این حوزه همکاری کند.