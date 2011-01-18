جدول 70 گانه تخلفات گرانفروشی سیلندرهای گاز مایع

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دولت تصمیم گرفت سیلندرهای گاز مایع را به صورت کالابرگی در اختیار مردم قرار دهد، پای سودجویان نیز به میدان خرید و فروش این سیلندرها باز شد و بعضا این سیلندرها در بازار سیاه، تا 135 درصد بالاتر از قیمت مصوب نیز به مردم فروخته می شد.

اعمال سیاست کالابرگی برای سیلندرهای گاز مایع، کار را به جایی کشاند که کمبود در بازار پدیدار و گرانفروشی بازار گرمی را در بسیاری از استانهای کشور که برخی بخشهای آن، هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستند، به وجود آورد.

بررسی ها نشان می دهد که سیلندرهای 11 کیلوگرمی گاز مایع از سوی شرکتهای بوتان، پرسی، ایران، آذر، فرگاز، پارس و ماهان در 19 استان کشور توزیع می شد که اگرچه قیمت مصوب آنها بین 3200 تا 3400 تومان از سوی دولت تعیین شده بود، بعضا با قیمت 3500 تا 8000 تومان نیز از سوی دلالان به مردم فروخته می شد که هم اکنون، این کار با ورود بازرسان و تشدید بازرسی‌ها، به حداقل رسیده است.