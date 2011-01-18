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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۸

مهر منتشر کرد:

جدول 70 گانه تخلفات گرانفروشی سیلندرهای گاز مایع

جدول 70 گانه تخلفات گرانفروشی سیلندرهای گاز مایع

خبرگزاری مهر در گزارشی جدول 70 گانه تخلفات گرانفروشی سیلندرهای 11 کیلوگرمی گاز مایع را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دولت تصمیم گرفت سیلندرهای گاز مایع را به صورت کالابرگی در اختیار مردم قرار دهد، پای سودجویان نیز به میدان خرید و فروش این سیلندرها باز شد و بعضا این سیلندرها در بازار سیاه، تا 135 درصد بالاتر از قیمت مصوب نیز به مردم فروخته می شد.

اعمال سیاست کالابرگی برای سیلندرهای گاز مایع، کار را به جایی کشاند که کمبود در بازار پدیدار و گرانفروشی بازار گرمی را در بسیاری از استانهای کشور که برخی بخشهای آن، هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستند، به وجود آورد.

بررسی ها نشان می دهد که سیلندرهای 11 کیلوگرمی گاز مایع از سوی شرکتهای بوتان، پرسی، ایران، آذر، فرگاز، پارس و ماهان در 19 استان کشور توزیع می شد که اگرچه قیمت مصوب آنها بین 3200 تا 3400 تومان از سوی دولت تعیین شده بود، بعضا با قیمت 3500 تا 8000 تومان نیز از سوی دلالان به مردم فروخته می شد که هم اکنون، این کار با ورود بازرسان و تشدید بازرسی‌ها، به حداقل رسیده است.

 جدول تخلفات گرانفروشی سیلندر 11 کیلوگرمی گاز مایع
نام استان نام محل نام شهرستان شرکت توزیع کننده درصد افزایش غیرمجاز
آذربایجان شرقی بینه کاو ورزقان بوتان 135
توپاغاچ هشترود پرسی 47
گلو ورزغان آذر 18
کپرگنبد ورزغان پرسی 18
امیرآباد کلیبر ایران 18
قشقلاق قره‌داغلو کلیبر ایران 13
گویجه قلعه چارویماق ایران 76
اورنگ اهر آذر 18
آذربایجان غربی تازه کند نصرت‌آباد تکاب پرسی 9
نبی کندی تماب پرسی 12
گوی آغاج تکای پرسی 6
بارعزیز تکاب بوتان 12
چوپلو تکاب پرسی 3
اردبیل قوشه علیا مشکین‌شهر آذر 32
دوه چی علیا مشکین شهر آذر 32
ایلخچی گرمی آذر 76
قره‌خان بیگلو گرمی آذر 18
زیوه گرمی آذر 18
اصفهان عروسان گلستان خوربیابانک بوتان 18
ایلام ژیور آبدانان بوتان 6
کل سفید دره‌شهر بوتان 3
تلخاب پایین دره‌شهر بوتان 6
عباسی گناوه بوتان 47
بوشهر هاله کنگان پرسی 12
بسا تین کنگان ایران 18
چهارمحال بختیاری وسنگان بروجن بوتان 135
ممسنی اردل ایران 121
سرچاه اردل ایران 106
قلعه درویش اردل ایران 135
امیری سفلی لردگان ایران 106
خراسان رضوی هدک بردسکن بوتان 15
موسی آباد تربت جام بوتان 18
باغکند کلات بوتان 3
کاریز صباح نیشابور پرسی 12
جغال درگز بوتان 18
خراسان شمالی قوش تپه بجنورد فرگاز 18
سرداب شیروان فرگاز 47
کلاته تشی مانه و سملقان پرسی 3
خراسان جنوبی سیموجان بیرجند بوتان 18
تخنت جان درمیاتن بوتان 3
نازدشت سربیشه بوتان 24
گزدر سربیشه بوتان 6
اسدآباد نهبندان بوتان 3
خوزستان قلعه چنگایی لالی بوتان 106
دالان باغملک بوتان 26
دره زرد باغملک بوتان 18
لنگیر علیا بهبهان بوتان 12
مانگه اندیکا بوتان 32
 زنجان شرور  خدابنده  پرسی  32
پیر مرزبان  خدابنده  پرسی  6
 مغانلو ماهنشان  پرسی  76
 انذر طارم  پرسی  3
 کردستان درپله  سنندج  ایران  3
 کرمان جهر  کرمان  ایران  32
 نعیم آباد فهرج  پرسی  3
 چاه بید رودبار جنوب  پرسی  3
 گلستان مهندر  مراوه تپه  پارس  47
 آق چاتال مراوه تپه  پارس  32
 پارچاقلی کوگالان مراوه تپه  پارس  3
 مرکزی سنجدک  خمین  بوتان  32
 عباس آباد زرندیه  بوتان  18
 چهارچشمه خمین  بوتان  9
 هرمزگان کانی  قشم  پارس  47
 درکوه قشم  پارس  24
 دوستکو قشم  پارس  18
 همدان سرخاب  کبودر آهنگ  ایران  32
 باغچه کبودر آهنگ  ایران  47
 مخور کبودر آهنگ  ایران  3
 یزد خروعلیا  طبس  ماهان  19
 تش کانان طبس  ماهان  9
کد مطلب 1234602

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