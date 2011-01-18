بوشهر مقام نخست تولید میگوی پرورشی کشور را در اختیار دارد

اردشیر یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: درکشور حدود پنج هزار تن میگوی پرورشی تولید می شود که 63 درصد از این میزان با تلاش پرورش دهندگان استان بوشهر به دست می آید .

وی افزود: اردیبهشت ماه در یک هزار و 200 هکتار از زمینهای ساحلی استان 350 میلیون قطعه بچه میگوی وانامی ذخیره شد که از اواخر آبان تا اواسط دی سه هزار و 200 تن میگو از آنها برداشت شد .

مدیرکل شیلات استان بوشهر ارزش میگوی تولیدی را 225 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 900 تن از میگوی پرورشی مزارع استان به ارزش پنج میلیون و 400 هزار دلار به اسپانیا، لبنان و مصر صادر شد و بقیه در بازارهای داخلی به ویژه تهران به فروش رسید .

یاراحمدی گفت: در حالیکه سالهای گذشته بیش از 90 درصد میگوی پرورشی به خارج از کشور صادر می شد امسال با کاهش 45 درصدی صید میگوی دریایی و عادت کردن ذائقه مردم به طعم میگوی پرورشی 70 درصد این نوع آبزی در داخل کشور عرضه شد .