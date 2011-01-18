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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

بوشهر مقام نخست تولید میگوی پرورشی کشور را در اختیار دارد

بوشهر مقام نخست تولید میگوی پرورشی کشور را در اختیار دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات استان بوشهر گفت: این استان با تولید سالانه حدود سه هزار تن میگوی پرورشی مقام نخست تولید میگوی پرورشی کشور را در اختیار دارد.

اردشیر یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: درکشور حدود پنج هزار تن میگوی پرورشی تولید می شود که 63 درصد از این میزان با تلاش پرورش دهندگان استان بوشهر به دست می آید.

وی افزود: اردیبهشت ماه در یک هزار و 200 هکتار از زمینهای ساحلی استان 350 میلیون قطعه بچه میگوی وانامی ذخیره شد که از اواخر آبان تا اواسط دی سه هزار و 200 تن میگو از آنها برداشت شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر ارزش میگوی تولیدی را 225 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 900 تن از میگوی پرورشی مزارع استان به ارزش پنج میلیون و 400 هزار دلار به اسپانیا، لبنان و مصر صادر شد و بقیه در بازارهای داخلی به ویژه تهران به فروش رسید.

یاراحمدی گفت: در حالیکه سالهای گذشته بیش از 90 درصد میگوی پرورشی به خارج از کشور صادر می شد امسال با کاهش 45 درصدی صید میگوی دریایی و عادت کردن ذائقه مردم به طعم میگوی پرورشی 70 درصد این نوع آبزی در داخل کشور عرضه شد.

وی ابراز امیدواری کرد: سال آینده یک هزار و 500 هکتار مزرعه به پرورش میگو اختصاص یابد و چهار هزار تن میگو برداشت شود.

کد مطلب 1234603

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