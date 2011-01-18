جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی حوادث اخیر منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمی‌راد، با اعلام این خبر گفت: در این جلسه "علی لاریجانی" رئیس مجلس توضیحاتی در مورد تحولات اخیر لبنان و تونس و همچنین برگزاری اجلاس اتحادیه بین‌المجالس اسلامی ارائه کرد.

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