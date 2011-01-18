  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ دی ۱۳۸۹، ۸:۵۶

کرمی راد خبر داد:

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی حوادث اخیر منطقه

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی حوادث اخیر منطقه

مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی حوادث اخیر در برخی کشورهای منطقه جلسه غیرعلنی غیررسمی تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمی‌راد، با اعلام این خبر گفت: در این جلسه "علی لاریجانی" رئیس مجلس توضیحاتی در مورد تحولات اخیر لبنان و تونس و همچنین برگزاری اجلاس اتحادیه بین‌المجالس اسلامی ارائه کرد.

خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.
 
کد مطلب 1234605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها