جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی حوادث اخیر منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمیراد، با اعلام این خبر گفت: در این جلسه "علی لاریجانی" رئیس مجلس توضیحاتی در مورد تحولات اخیر لبنان و تونس و همچنین برگزاری اجلاس اتحادیه بینالمجالس اسلامی ارائه کرد.
خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.
مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی حوادث اخیر در برخی کشورهای منطقه جلسه غیرعلنی غیررسمی تشکیل داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمیراد، با اعلام این خبر گفت: در این جلسه "علی لاریجانی" رئیس مجلس توضیحاتی در مورد تحولات اخیر لبنان و تونس و همچنین برگزاری اجلاس اتحادیه بینالمجالس اسلامی ارائه کرد.
نظر شما