72 طرح کشاورزی در خراسان شمالی بهره برداری می شود

سید هادی سید در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این طرحها در بخشهای مختلف کشاورزی شامل کانال انتقال آب، احیا و مرمت قنوات، آبیاری تحت فشار، استخر ذخیره آب، پرورش مرغ گوشتی و مرکز خدمات است.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرحهای کشاورزی بیش از 32 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی، ملی و آورده اشخاص هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرحهای کشاورزی بیش از پنج ‌هزار خانوار از ساکنان خراسان شمالی از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین از عدم وجود بخش تحقیقات در ارتباط با دام و طیور در این استان ابراز ناخرسندی کرد و گفت: این استان در حوزه‌هایی از قبیل اینکه چه نوع جوجه‌هایی می‌توانند راندمان تولید را افزایش دهند و چه تغذیه‌ای برای آنها مناسب است نیاز به تحقیق و پژوهش دارد.

وی ادامه داد: این استان در زمینه توسعه مرغهای بومی استعداد خوبی دارد که می‌تواند از این طریق صنعت و مرغداری را در استان توسعه دهد.

سید با اشاره به اینکه صنعت کشاورزی یک موضوع علمی است و این بخش بدون فعالیتهای پژوهشی و علمی نمی‌تواند به اهداف خود برسد، اظهار داشت: خراسان شمالی شرایط وی‍ژه‌ای برای تولید گیاهان دارویی دارد اما تاکنون هیچ کار متمرکز و خوبی برای تولید و برداشت آن در استان انجام نشده ‌است.

وی تاکید کرد: برای اینکه تولید گیاهان دارویی در استان اقتصادی باشد باید در مزارع کشت شوند.

این مسئول گفت: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خصوص موارد متفاوتی از فبیل تهیه بذر، نحوه مبارزه با آفات و همچنین در بخش زراعت فعالیتهای پژوهشی خوبی انجام داده‌ است.