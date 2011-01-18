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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

قنبری:

نشانه ای در خصوص رفع مشکل بیکاری در ایلام مشاهده نمی شود

نشانه ای در خصوص رفع مشکل بیکاری در ایلام مشاهده نمی شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران و شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی گفت: نشانه ای در خصوص رفع مشکل بیکاری در استان ایلام مشاهده نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، داریوش قنبری صبح سه شنبه در ایلام در خصوص جلسه مجمع نمایندگان استان ایلام اظهار داشت: در هفته گذشته مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس در جلسه ای آمارهای ارائه شده مدیران دستگاه های اجرایی در خصوص اشتغال را مورد بررسی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس معتقدند فاصله زیادی بین آمارها و واقعیات وجود دارد و نمی توان به آنها استناد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: اداره کار و اموراجتماعی ایلام در گزارشی اعلام کرده که 9 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده است در حالیکه هیچ نشانه ای در خصوص رفع مشکل بیکاری دراین بخش دیده نمی شود.

قنبری خاطرنشان کرد: بررسی های نمایندگان بیانگر این است هیچ تغییری در آمار 30 درصدی نرخ بیکاری که در سال 1385 تهیه شده در این سالها در ایلام و دیگر شهرها رخ نداده است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بسیاری از واحدهای صنعتی در استان ایلام به دلیل عدم توان رقابتی در حال تعطیل شدن هستند.

کد مطلب 1234615

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