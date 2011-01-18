نشانه ای در خصوص رفع مشکل بیکاری در ایلام مشاهده نمی شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران و شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی گفت: نشانه ای در خصوص رفع مشکل بیکاری در استان ایلام مشاهده نمی شود.