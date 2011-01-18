جزئیات دیدار صالحی و داود اوغلو / "دیپلماسی نیمه شب" در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه،"احمد داود اوغلو" پس از استقبال از "علی اکبر صالحی" سرپرست وزارت خارجه ایران که در منزل وزیرخارجه ترکیه در آنکارا صورت گرفت، اظهار داشت: روابط دو جانبه تهران- آنکارا در تقویت ثبات منطقه بسیار موثر است.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به مذاکرات گروه 1+5 و ایران در استانبول که مقرر است در روز 20 ژانویه (30 دیماه) برگزار شود، اظهار داشت: ترکیه از نزدیک پیگیر تحولات این نشست خواهد بود.

داود اوغلو تاکید کرد: دیدار با صالحی پیش زمینه دیدارهای هیئت های دیگر دو کشور در راستای افزایش و توسعه روابط دوجانبه خواهد بود.

وی با اشاره به حضور سرپرست وزارت خارجه ایران در زمان صدور بیانیه سه جانبه تهران، از تجربیات دیپلماتیک صالحی تمجید کرد.

داوداوغلو درادامه با اشاره به گرمی روابط ایران و ترکیه از این دیدار صالحی به عنوان "دیپلماسی نیمه شب" یاد کرد و افزود: از پذیرایی ایشان در منزلم بسیار خرسند هستم.

در ادامه این دیدار صالحی با اشاره به روابط تاریخی و مستحکم ایران و ترکیه، حضور کشورهایی همچون عربستان و سوریه در راستای تقویت ثبات منطقه موثر دانست.

وی با اشاره به تنشهای سیاسی اخیر در لبنان تاکید کرد: مشکل اخیر در لبنان با هوشیاری و تفاهم جریانهای داخلی قابل حل است.