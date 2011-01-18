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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۱

بدلیل جاسوسی؛

نمایندگان پارلمان سوئیس خواستار اخراج دیپلمات های آمریکایی شدند

نمایندگان پارلمان سوئیس خواستار اخراج دیپلمات های آمریکایی شدند

یک روزنامه نروژی با استناد به اسناد ویکی لیکس از درخواست نمایندگان پارلمان سوئیس برای اخراج دیپلمات های آمریکایی به دلیل فعالیت جاسوسی در کشورشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نروژی "آفتن پوستن" در گزارشی با استناد به اسناد ویکی لیکس نوشت: برخی از نمایندگان پارلمان سوئیس خواستار اخراج دیپلمات های آمریکایی هستند که در فعالیت های جاسوسی غیرقانونی خارج از سفارت ژنو نقش داشتند.

در همین حال وزارت دادگستری سوئیس با اشاره به انجام تحقیقات لازم درباره فعالیت جاسوسی دیپلمات های آمریکایی در این کشور اعلام کرد: همانگونه که آمریکا در نروژ و دانمارک فعالیت های جاسوسی داشته است، مدارکی دال بر جاسوسی ایالات متحده از شهروندان سوئیسی موجود است.

پیش از این نیز پس از افشای فعالیت های جاسوسی آمریکا در دانمارک و نروژ، وزیر دادگستری سوئد از انجام اقدامات مشابه ایالات متحده در این کشور خبر داد.

"بیتریس اسک" وزیر دادگستری سوئد گفت: به نظر می رسد که فعالیت های جاسوسی آمریکا مشابه اقداماتی است که اوایل این هفته در نروژ فاش شد و این اقدامات شامل عکسبرداری و جمع آوری اطلاعات از اشخاص با اهداف جاسوسی و امنیتی بود.

کد مطلب 1234620

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