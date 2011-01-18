به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال 1386 از همکاری مراکز علمی و پژوهشی به ویژه انجمن‌های علمی در کار واژه‌گزینی تخصصی بهره برده و برای بیش از 20 هزار واژه بیگانه معادل‌یابی کرده ‌است.

نشست‌های مذکور به‌ منظور فارسی کردن زبان علم در ایران، فعا‌لتر کردن جامعه علمی و فنّی کشور در امر واژه‌گزینی و سرعت‌بخشی به این کار برگزار شده است.

پس از پایان اجرای آزمایشی کار برون‌سپاری واژه‌گزینی در خردادماه سال گذشته، یک گردهمایی‌ با حضور تعدادی از انجمن‌های علمی و زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برگزار شد و در آن ضوابط و شرایط کار برون‌سپاری واژه‌گزینی تبیین و تشریح شد.

پس از این گردهمایی، تعدادی از انجمن‌های علمی برای انجام کار واژه‌گزینی اعلام آمادگی کردند و تا کنون با 10 انجمن علمی واجد شرایط و علاقه‌مند قرارداد منعقد و با تعداد دیگری از این انجمن‌ها مذاکرات اولیه انجام شده‌ است.

در ادامه این برنامه‌ها عصر امروز (سه‌شنبه 28 دی‌ماه) هم‌اندیشی انجمن‌های علمی و برون‌سپاری واژه‌گزینی با حضور آن دسته از انجمن‌های علمی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری که برای همکاری در امر واژه‌گزینی ابراز تمایل کرده ‌بودند و نیز مسئولان کمیسیون انجمن‌های علمی آن وزارتخانه، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس مرکز نشر دانشگاهی و مسئولان فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار می‌شود.

در این هم‌اندیشی درباره شیوه کار واژه‌گزینی، تجربه‌های به ‌دست ‌آمده در کار برون‌سپاری واژه‌گزینی و جنبه‌های مختلف این کار سخنرانی‌هایی ایراد و بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

این برنامه از ساعت 15:45 تا 20:15 در محل کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود.