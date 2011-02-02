به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک، دولت بهتنهایی قادر به انجام امور حوزه میراث فرهنگی کشور نیست. از طرفی با توجه به اهمیت مسؤولیتهای این حوزه، متولی کلی این امر را دولت می دانیم.
متأسفانه چیستی و چگونگی همکاری متخصصان در این حوزه به طور شفاف، عادلانه و هدفمند نهادینه نشده است. همانطور که دیده میشود، حجم زیادی از فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با این حوزه، تمام تلاش خود را میکنند تا تحصیلات عالی خود را به پایان برسانند و در نهایت در یک دانشگاه مشغول به تدریس شوند و این چرخه تولید فارغالتحصیل را تداوم بخشند.
نقد بر تعداد فارغالتحصیلان گرایشهای مختلف حوزه میراث فرهنگی با نگاهی به جامعه آماری آن قابل قضاوت است. در واقع نکته بسیار مهمی که تا کنون توسط این قشر از تحصیلکردههای کشور مورد توجه واقع نشده دامنه توانمندی و حوزه فعالیت حرفه ای خاص آنهاست. این بیتوجهی موجب شده است، حجم زیادی از امور ضروری این حوزه با کاستیهایی جبرانناپذیر روبهرو شود.
بهطور مثال، جامعه تخصصی تحصیل کردههای رشته مرمت که یکی از حساسترین وظایف را در قبال یادگارهای تاریخی برعهده دارند هنوز به این باور نرسیدهاند که باید با یکدیگر متحد شوند و با تشکیل نظام صنفی از این حوزه صیانت و دست نا اهلان را از این حوزه کوتاه کنند.
حرکت در راستای تخصص و هرگونه اعتراض قانونمند و اصولی درباره امور تخصصی را هیچ کسی با هیچ ترفندی نمیتواند سیاسی یا حزبی وانمود کند و آن را مورد بیتوجهی قرار دهد.
فعالیتهای باستانشناسی و اهم دستاوردهای این حوزه بدون داشتن برنامههای هدفمند و منسجم به نابودی یادگارهای تاریخی منجر می شود. کما اینکه در بخشهای زیادی از کشور شاهد تأثیرات این نبود هماهنگی و رفتارهای مخاطرهآمیز با یادگارهای تاریخی هستیم. تخصیص نیافتن اعتبار لازم به امر حفاظت از کالبد یادگارهای تاریخی به آسیبپذیری بیشتر و در نتیجه، نابودی زودهنگام آنها منجر می شود.
بهراستی آیا با نگارش نامه متخصصان به مقامات میتوان این ضعف درون ساختاری جامعه تخصصی را برطرف کرد؟ آیا تشکیل یک جامعه تخصصی و نظاممند منطبق با قوانین موجود ما را در راستای صیانت هرچه بهتر از این حوزه یاری نمیرساند؟ آیا وقت آن نرسیده است که اساتید محترم و متخصصان حوزه میراث فرهنگی اهمیت این موضوع را درک و بهطور جدی برای تحقق آن فعالیت کنند؟
جای تأسف دارد که به دنبال فعالیتهای نهچندان اصولی باستانشناسی و مرمت در سالهای اخیر (از بدو انقلاب مشروطه تا کنون) این جامعه تخصصی هنوز زمان گردهمایی و انسجام را درک نکرده است.
مسئؤلان حوزه میراث فرهنگی بیگمان از هرگونه تشکل تخصصی و قانونمند حمایت می کنند و با تعامل پایدار و هدفمند این تشکل بخش خصوصی و متخصص با دولت میتوانند گامهای تعالی بیمانندی را در حوزه میراث فرهنگی بردارند و بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیفزایند. امید است، سیاسیون محترم با دامن زدن به مسائل حاشیه ای، مانع تحقق این ایده ارزشمند نشوند و با نگاهی عالمانه از آن حمایت کنند.
.....................
مجدالدین رحیمی، کارشناس میراث فرهنگی
نظر شما