مه شدید در محور کرج ـ قزوین/ رانندگان با احتیاط حرکت کنند

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: توجه نکردن به جلو با 27 درصد، انحراف به چپ با 20 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با 17 درصد مهمترین علتهای وقوع تصادفات در روز گذشته بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 20 درصد تصادفات روز گذشته موجب واژگونی خودروها و 19 درصد موجب برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور عنوان کرد: ساعت 14:45 در محور جیرفت - بافت در استان کرمان سه دستگاه خودروی پژو 206، پراید و پژو 405 به علت تجاوز به چپ خودروی 206 با یکدیگر برخورد کرده که در این حادثه پنج نفر مجروح شدند.

وی گفت: همچنین در ساعت 18:45 در محور جیرفت - کهنوج در استان کرمان دو دستگاه پراید به علت انحراف با یکدیگر برخورد کرده و چهار کشته و 4 مجروح برجای گذاشتند.

سرهنگ البرزی اظهار کرد: محور شمشک - دیزین همچنان به علت بارش برف و احتمال ریزش بهمن تا اطلاع ثانوی مسدود است اما سایر محورهای کشور باز بوده و تردد در آنها با رعایت نکات ایمنی انجام می شود.

وی افزود: توصیه می شود تردد در محورهای کرج - قزوین و رشت - قزوین و بالعکس به علت مه شدید با احتیاط انجام شود.