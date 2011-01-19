به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از دور رفت بیست وسومین دوره رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 6 دیدار در شهرهای کرمان، اراک، ارومیه، تهران، سبزوار و اصفهان پیگیری می‌شود. مسابقات این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که برد و باخت هر کدام از تیم‌ها می تواند جدول رده‌بندی لیگ را در هفته چهارم دستخوش تغییرات مهمی کند.

در این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان میهمان تیم رده سومی پرسپولیس سبزوار است. این بازی می‌تواند از هر حیث برای نماینده خراسان رضوی مهم باشد زیرا باخت در این دیدار منجر به سقوط این تیم از رده سوم خواهد شد.

دو تیم مس کرمان و سنگ آهن بافق یزد هم در شرایطی به مصاف هم می‌روند که برد و باخت این دو تیم رده دومی و ششمی می‌تواند تیم سنگ آهن بافق یزد را به رده‌های پایین‌تر کشانده و مس دو پله در جدول صعود کند.

دو تیم هپکو اراک و فولاد نوین هم فاصله کمی با هم دارند نتیجه این دیدار هم برای هر دو تیم سرنوشت ساز خواهد بود.

در این هفته شهرداری زرند کرمان میهمان دانشگاه صنعتی ارومیه است و در صورت پیروزی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. تیم ذوب آهن اصفهان که هفته‌های خوبی را پشت سرنگذاشته این هفته خیالی آسوده دارد. این تیم میزبان تیم رده دهمی پتروشیمی کازرون است و با امید پیروزی و بهبود شرایط خود در جدول به مصاف نماینده استان فارس می‌رود. دو تیم قعرنشین پارسیان تهران و شهرداری شهرکرد نیز در تهران به مصاف هم می‌روند.

برنامه این هفته از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 30/10/89

* مس کرمان - سنگ آهن بافق یزد (ساعت 16 - کرمان)

* هپکو اراک - فولاد نوین سپاهان اصفهان (ساعت 16 - اراک)

* پارسیان تهران - شهرداری شهرکرد (ساعت 16 - تهران)

* ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی کازرون (ساعت 16 - اصفهان)

جمعه - 1/11/89

* دانشگاه صنعتی ارومیه - شهرداری زرند کرمان (ساعت 16 - ارومیه)

* پرسپولیس سبزوار - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان (ساعت 16 - سبزوار)

جدول رده‌بندی مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در آستانه برگزاری هفته چهارم این دیدارها بدین ترتیب است:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 6 امتیاز (3 برد)

2- سنگ آهن بافق یزد با 5 امتیاز (2 برد و یک تساوی)

3- پرسپولیس سبزوار با 5 امتیاز (2 برد و یک تساوی)

4- هپکو اراک با 4 امتیاز (2 برد و یک باخت)

5- ذوب آهن اصفهان با 3 امتیاز (یک برد، یک تساوی و یک باخت)

6- مس کرمان با 3 امتیاز (یک برد، یک تساوی و یک باخت)

7- فولاد نوین سپاهان اصفهان با 2 امتیاز (یک برد و یک باخت)

8- شهرداری زرند کرمان با 2 امتیاز (یک برد و یک باخت)

9- دانشگاه صنعتی ارومیه با 2 امتیاز (2 تساوی و یک باخت)

10- پتروشیمی کازرون با یک امتیاز (یک تساوی و یک باخت)

11- پارسیان تهران با یک امتیاز (یک تساوی و دو باخت)

12- شهرداری شهرکرد بدون امتیاز (سه باخت)