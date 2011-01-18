اسلام ستیزی عامل منع حجاب در جهان/ سکوت معنادار مدعیان "حقوق بشر"

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شامگاه یکشنبه نشست بررسی ابعاد حقوقی ممنوعیت حجاب در عرصه بین الملل با محوریت منع ادامه تحصیل دختران محجبه جمهوری آذربایجان، در تبریز برگزار شد و در آن کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختند.

دفاع از حقوق مسلمانان وظیفه دینی است

پرویز آژیده، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست تاکید کرد: دفاع از حقوق مسلمانان در سراسر جهان وظیفه دینی است.

وی افزود: احساس می کنیم مسلمانان کشور همسایه از حق آزادی دین و عقیده به عنوان حقوق اولیه خود محروم شده اند لذا وظیفه داریم در قبال این ظلم بزرگ سکوت نکنیم.

آژیده با بیان اینکه استراتژی ما دین محوری در مقابل دین ستیزی است اظهار داشت: برادران و خواهران آذری در طول 70 سال حکومت دین ستیز دیکتاتوری سوسیالیسم، دین و شریعت خود را حفظ کردند حال چگونه دولتمردان این کشور دوباره چنین اشتباهی را تکرار می کنند؟

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه منع حجاب در کشورهای اسلامی باعث تاسف و غیرقابل قبول است تصریح کرد: اولین گام احترام به مسلمانان، رعایت آزادی اصل حجاب است.

وی با بیان اینکه منع کنندگان حجاب در راه استکبار و استعمار قرار می گیرند تاکید کرد: تاریخ معاصر در کشورهای ایران رضاخانی و ترکیه و ... نشان می دهد که مسلمانان را نمی توان از حجاب جدا کرد.

آژیده با اظهار تاسف شدید از اقدامات ضداسلامی در کشورهای اسلامی گفت: مسئولان ممالک اسلامی در برابر مردم مسلمان خود مسئولیت دارند و هرکس در برابر حجاب می ایستد در واقع با حکم خدا دشمنی می ورزد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با اشاره به دو دیدگاه رایج در خصوص زن طی تاریخ یادآور شد: متاسفانه زن در طول تاریخ دچار دیدگاههای افراطی و تفریطی شده و همواره جایگاه متزلزلی در جواع داشته است.

وی افزود: بر اساس دیدگاه تفریطی، زن را باید کاملا پوشانده و در کنج پستوی خانه محبوس و از حضور در جامعه منع کرد.

به گفته آژیده، در دیدگاه افراطی نیز به بهانه تجددگرایی و آزادیخواهی، زنان را عریان و بی بند و بار می خواهند و از آنها به عنوان کالایی تجاری، استفاده تبلیغاتی و ابزاری می کنند.

وی با اشاره به دیدگاه سوم از زن که دین مبین اسلام منادی آن است گفت: اسلام هیچکدام از این دیدگاهها را تائید نمی کند بلکه برای زنان، ضمن حفظ عفت و حجاب، جایگاهی رفیع و والا در اجتماع قائل است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به موفقیتهای علمی، ‌اجتماعی و ورزشی زنان مسلمان و محجبه ایران اسلامی در طول 30 سال گذشته افزود: بر همین اساس نیز زنان ایران اسلامی برای تمام کشورهای مسلمان جهان به الگویی غیرقابل انکار تبدیل شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه الهام علی اف از آنچه "تهدیدات ایدئولوژیک" می خواند هراس دارد افزود: پیام حق طلبانه مردم مسلماتن ایران در تمام نقاط جهان مشتری دارد و این آیین حق‌مدارانه حتی با وجود مبارزه دولتهای مستبد نیز در نزد تمام ملل آزاده جهان پذیرفته خواهد شد.

حجاب مظهر شخصیت زن مسلمان است

حجت الاسلام مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: حجاب به عنوان مظهر شخصیت زن مسلمان، عامل بازدارنده از گناه و معصیت و ضامن پاکدامنی آنهاست.

وی اظهار داشت: حجاب عامل اصلی در حفظ و حراست زن در برابر ناهنجاری ها و بی اخلاقی های هنجارشکنان است.

شریفی حجاب را مختص دین اسلام ندانست و افزود: حجاب از نظر اخلاق انسانی و فطری یک نیاز و ضرورت جوامع بشری است.

شریفی یادآور شد: در سراسر جهان امروز نیز شخصیت و وقار زنان و مردان در بهترین و متین ترین پوشش در جامعه نمایان می شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به منع حجاب در کشورهای اسلامی همچون جمهوری آذربایجان هشدار داد: متاسقانه در برخی کشورهای اسلامی اراذل و اوباش مقدرات مسلمین را به دست گرفته اند و به مردم آزاده ظلم روا می دارند.

وی با اشاره به اینکه امروزه غرب تحمل نمادهای اسلامی را ندارد افزود: امروزه در جهان استکبار، حجاب زنان و محاسن مردان به شمشیر بران مقابله با جبهه کفر بدل شده است.

شریفی با بیان اینکه منع حجاب هرگز با موازین حقوقی در جهان و منشور سازمان ملل همخوانی ندارد افزود: وقتی صحبت از حقوق مسلمانان می شود مدعیان حقوق بشر نه می بینند و نه می شنوند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی یادآور شد: این وقایع ثابت می کند که امروزه واژه "حقوق بشر" تنها برای سرکوب ملل مسلمان و آزاده مورد استفاده قدرتهای استکباری قرار می گیرد و هیچ کارکرد دیگری ندارد.

اسلام ستیزی عامل حجاب ستیزی است

دکتر مهدی آقاپور، استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل حقوقی نیز در این نشست گفت: اسلام هراسی و اسلامی ستیزی عامل حجاب ستیزی در جهان شده چراکه دین مبین اسلام عامل بیداری مسلمین است.

وی با بیان اینکه دین اسلام دین عقلانی و وحیانی است افزود: دلیل اینکه دین اسلام با وجود قدمتی کمتر از سایر ادیان جهان شمول شده این است که کاملا منطبق با عقل سلیم و فطرت بشری است.

آقاپور یادآور شد: اصولی مانند آزادیخواهی، آزادگی،‌ برابری، ظلم ستیزی از جمله شاخصه های دین اسلام است و برای همین هم مورد کینه و دشمنی استکبار و استبداد قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروزه اسلام ستیزی به مقوله جدی در غرب تبدیل شده است اظهار داشت: امروزه جمعیت 12 درصدی مسلمانان فرانسه، 70 درصد زندانیان این کشور را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: ‌از جمعیت سه درصدی مسلمان انگلستان نیز 11 درصد مسلمان هستند.

به گفته آقاپور، درحالیکه 5.5 درصد جمعیت هلند مسلمان است اما نزدیک به 20 درصد زندانیان این کشور را تشکیل می دهند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: جالب اینکه آمار زندانیان مسلمان در بند زندانهای اروپایی از سالهای پس از انقلاب اسلامی افزایش یافته است.

وی با اشاره به دلیل زندانی شدن مسلمانان در کشورهای اروپایی خاطرنشان کرد: تنها دلیل و ریشه این موضوع مبارزه با حجاب و رعایت اصول مذهبی و دینی توسط مسلمانان بوده است.

دکتر آقاپور با بیان اینکه اولین اصل حقوق بشر آزادی عقیده بوده و حجاب نیز شاخصه آزادی ابراز عقیده است افزود: بدترین و تاسف بارترین اقدام مدعیان لیبرالیزم و حقوق بشر، منع دختران محجبه از حضور در مراکز آموزشی و محرومیت از تحصیل است.

منع حجاب مغایر با قانون اساسی آذربایجان است

حسن گلی، کارشناس مسائل قفقاز و مدیر موسسه آران نیز در این نشست گفت: بر اساس قانون اساسی و مقرارت جمهوری آذربایجان، ممنوعیت حجاب در این کشور غیرقانونی است.

وی یادآور شد: از جمعیت 9 میلیون نفری آذربایجان 95 درصد را مسلمانان تشکیل می دهند.

به گفته گلی، از این جمعیت نیز 85 درصد را شیعیان تشکیل می دهند که این موضوع، جمهوری آذربایجان را به دومین کشور شیعه جهان تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان علاوه بر اشتراکات دینی و مذهبی، دارای اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی با ایران است افزود: قراردادهای گلستان و ترکمنچای واقعیتی تاریخی و انکارناپذیر در روابط فی مابین است.

گلی تاکید کرد: منع حجاب آنهم در کشوری اسلامی نه تنها قابل قبول نیست بلکه با مفاد اعلامیه حقوق بشر و منشور سازمان ملل کاملا در تضاد است.

حقوق دختران مسلمان آذربایجان پیگیری می شود

وحید کاظم زاده، دبیر دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم در ادامه این نشست تاکید کرد: این کمیسیون تا احقاق حق دختران مسلمان جمهوری آذربایجان، اقدامات قانونی و حقوقی خود را در عرصه بین الملل ادامه می دهد.

وی با اشاره به اینکه این کمیسیون با تنظیم بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به اقدامات ضد حقوق بشری سردمداران جمهوری آذربایجان اعلام کرده افزود: این کمیسیون شکایت خود را تا احقاق حق دختران محجبه آذربایجانی در مجامع بین المللی و از جمله سازمان ملل پیگیری می کند.

کاظم زاده با اشاره به اتفاقات اخیر در همسایه شمالی ایران افزود: بحث ممنوعیت حجاب دختران به ویژه منع آنها از ادامه تحصیل برخلاف اعهدات 20 گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

دبیر دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اتفاقات مشابه در کشورهای دیگر گفت: متاسفانه هر از چندگاهی برخی سردمداران قرائتهای نادرستی از حقوق بشر برداشت کرده و اقدام به سلب آزادی های اولیه حقوق انسانی می کنند.

وی یادآور شد: بر اساس مواد دو و 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابق بند سه ماده اول و نیز بند ج ماده 55 منشور سازمان ملل، تمامی دولتهای متعهد به رعتیا حقوق بشر از حیث جنس، نژاد، زبان و ادیان هستند.

در روزهای اخیر، دولت باکو با صدور دستوری، از ورود دختران محجبه به مدارس جلوگیری کرد.

این اقدام موجب اعتراض مردم مسلمان جمهوری آذربایجان گردید اما با سرکوب شدید و دستگیری های گسترده نیروهای امنیتی این کشور مواجه شده است.

گفتنی است این نشست با صدور بیانیه ای در محکومیت اقدام دولت باکو در منع تحصیل دختران محجبه این کشور به کار خود پایان داد.