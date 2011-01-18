ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزیر علوم تأکید کرده است که دانشگاهها برای پذیرش دانشجوی دکتری آزمون کتبی نگیرند و تنها بر اساس سوابق اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری کنند.

وی اظهار داشت: معاونت آموزشی وزارت علوم روز آینده این موضوع را اعلام کند که دانشگاهها نمی توانند برای پذیرش دانشجوی دکتری آزمون کتبی برگزار کنند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: در واقع این همان موضوعی است که خبرگزاری مهر در خصوص برگزاری آزمون کتبی دکتری در برخی دانشگاهها پیگری می کرد.

به گزارش مهر، آیین نامه ای که مبنای عمل پذیرش دانشجوی دکتری قرار گرفته تصریح می کند که پذیرش دانشجوی دکتری برای سال تحصیلی 91-90 از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش خواهد بود. داوطلبان در صورت به دست آوردن حد نصاب نمره قبولی در آزمون سازمان سنجش، به صورت سه برابر ظرفیت به دانشگاهها معرفی می شوند و در این مرحله که پذیرش نهایی از سوی دانشگاهها انجام می شود، دانشگاهها می توانند نسبت به انتخاب دانشجو اقدام کنند.

بر این اساس چندی پیش با پیگیریهای خبرگزاری مهر در خصوص نحوه پذیرش نهایی داوطلب دکتری توسط دانشگاههای مجری، برخی دانشگاهها اعلام کرده بودند که علیرغم وجود آزمون سراسری دکتری در تلاش برای برگزاری آزمون مجدد برای پذیرش نهایی دانشجوی دکتری هستند.

این موضوع نگرانیها و سردرگمی هایی را برای داوطلبان به وجود آورد اما بالاخره در نشستی که روسای 29 دانشگاه با وزیر علوم داشتند، از سوی وزیر علوم اعلام شد که برگزاری آزمون کتبی توسط دانشگاهها مجاز نیست.

البته همچنان دانشگاههایی مانند دانشگاه تهران نسبت به برگزاری آزمون کتبی دکتری اصرار می کنند به طوریکه تا کنون نسبت به حذف اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی آینده از طریق آزمون کتبی نیز اقدام نکرده است.