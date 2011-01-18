به گزارش خبرنگار مهر، با نظر حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس معاونان و تمامی ارکان اداری باشگاه پرسپولیس تا اطلاع ثانوی از انجام هر گونه مصاحبه با رسانه‌ها منع شدند تا از ایجاد هرگونه شبهه و یا جریان سازی‌هایی که می‌تواند موضع رسمی باشگاه را تحت الشعاع قراردهد، جلوگیری شود.

باشگاه پرسپولیس قصد داشت در قبال گزارش پخش شده از سوی یکی از برنا‌مه‌های تلویزیونی در مورد اردوی تیم فوتبال این باشگاه در آنتالیا ترکیه، این مسئله را از طریق مسئولان سازمان صداوسیما پیگیری کند، با این وجود واکنش‌هایی که به نقل از برخی مسئولان باشگاه منعکس شد، باعث ایجاد تناقض‌هایی شد که در نهایت کاشانی را بر آن داشت تا مسئولان این باشگاه را ممنوع المصاحبه کند.

از سوی دیگر در حالی که قرار بود تورنمنت شش جانبه امارات در ورزشگاه "سون استار" برگزار شود، بر اساس تغییرات انجام شده، ورزشگاه الشباب به عنوان محل انجام این رقابت‌ها انتخاب شد.

تیم‌های حاضر در این تورنمنت در دو گروه سه تیمی به مصاف هم می‌روند. در گروه اول، تیم‌های شاختار دونسک اوکراین، زیلینا اسلواکی و الهلال عربستان حضور دارند و در گروه دوم پرسپولیس به مصاف زنیت سنت پترزبورگ و اسپارتا پراگ جمهوری چک می‌رود.

پرسپولیس در نخستین دیدارش در این تورنمنت پنجشنبه هفته جاری به مصاف اسپارتاپراگ می‌رود و روز دوشنبه هفته آینده برابر تیم زنیت سنت پترزبورگ قرار می‌گیرد. این تورنمنت شش جانبه روز ششم بهمن ماه به پایان می‌رسد.

همچنین تعدادی از بازیکنان پرسپولیس دوشنبه عصر از محمد پروین که اخیرا تحت عمل جراحی قرار گرفته و این روزها دوران نقاهت خود را سپری می‌کند، عیادت کردند.

سپهر حیدری، جلال اکبری، محمد منصوری، حسین بادامکی، مجتبی شیری و مجتبی زارع بازیکنان پرسپولیس به همراه فرزاد محلوجی از اعضای کادر پزشکی این تیم، با حضور در منزل محمد پروین، با وی دیدار کردند.