ایلام از نظر وقوع جرائم سازمان یافته استان پاکی است

فارس نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که این استان از نظر وقوع انواع جرائم سازمان یافته از استان های پاک کشور است.

رئیس کل دادگستری ایلام افزود: مردم متدین استان ایلام با فرهنگ و اهل سازش و همکاری هستند و اندک جرائمی که در استان رخ می دهد جرائم استانی است و سازمان یافته نیستند.

وی در ادامه به اثرات حبس در جامعه اشاره کرد و گفت: هرچند حبس به عنوان آخرین راه و شاید تنها راه برای مجازات مجرمان است، اما بر اساس تحقیقات کارشناسان دارای آثار منفی نیز در جامعه است

وی اظهار داشت: حبس باعث وارد آمدن آسیب های اجتماعی به فرد مجرم و خانواده زندانی می شودو متاسفانه در جایگاه عمومی نیز جایگاه افراد زندانی و خانواده آنان نامناسب است.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر تمام تلاش دستگاه قضا این است که کسانی که مرتکب جرائم غیر عمد، کفالت و قرار تامین می شوند وارد زندان نشوند.

نوری گفت: قبلا جرائم غیر عمد مانند تصادفات رانندگی تا دوسال یا بیشتر مجازات حبس داشت ، اما دستگاه قضا با حبس زدایی از این قبیل جرائم سعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دیگر ی در جامعه دارد.

وی افزود: مفهوم حبس زدایی ، زدودن حبس از همه جرائم نیست بلکه سعی می شود با اعمال مجازاتهای جایگزین برای جرائم غیر عمد و مشکلات مالی ، از پیامد آسیبهای اجتماعی جلوگیری بعمل آید.

رئیس کل دادگستری ایلام اظهار داشت: دستگاه قضایی با تمام توان خود برای ایجاد امنیت در جامعه و پیشگیری از جرائم مختلف تلاش می کند و تا کنون در این زمینه موفق بوده ایم.