اظهارنظر نادی در مورد جذب مربی خارجی برای والیبال/ فدراسیون ریسک نکند

علیرضا نادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه والیبال ایران فرصت زیادی تا مسابقات قهرمانی مردان آسیا ندارد، اظهارداشت: من فکر می‎کنم با فرصت کمی که داریم کادر فنی دو سه سال گذشته بهتر بتواند برای تیم ملی مثمرثمر باشد. به خصوص اینکه قبلا هم امتحان خود را پس داده است.

وی ادامه داد: مربیان تیم ملی طی چند سال گذشته خوب کار کردند و نتایج خوبی هم گرفتند. آنها طی این مدت با ثبات بودند. فدراسیون نباید در این مقطع زمانی ریسک کند و مربی یا مربیان دیگری را جایگزین آنها کند. ادامه همکاری با مربیان قبلی ریسک کمتری است.

کاپیتان تیم ملی والیبال با تاکید بر اینکه هرگز مخالف جذب مربی خارجی برای این تیم نیست، تصریح کرد: خوب است که ملی‌پوشان زیر نظر یک مربی بزرگ خارجی و دنیا دیده کار کنند. اما فکر می‎کنم در این مقطع زمانی و با توجه به فرصت کمی که تا زمان مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا باقی مانده است انجام چنین کاری باعث لطمه زدن به تیم ملی شود.

نادی ضمن ابراز امیدواری از اینکه هر گونه تصمیم اتخاذ شده خیر و صلاح تیم ملی را به دنبال داشته باشد در مورد عملکرد تیم داماش در رقابت‎های لیگ برتر همچنین سطح کیفی این مسابقات در نیم فصل نخس هم توضیح داد.

وی یادآور شد: با وجود اینکه داماش دو بازی از نیم فصل نخست را واگذار کرد اما در مجموع عملکرد به نسبت خوبی داشته است. آنهم در شرایطی که ملی‎پوشان این تیم خسته از حضور متوالی در رقابت‎های مختلف آسیایی و جهانی بودند. داماش در نیم فصل دوم عملکرد به مراتب بهتری خواهد داشت.

ملی‎پوش والیبال کشورمان خاطرنشان کرد: در مجموع نیم فصل نخست رقابت‎های لیگ برتر با بهترین کیفیت برگزار شد. همین بس تیم‎هایی که اصلا فکرش را نمی‌کردیم مدعی شدند. البته به طور قطع مرحله برگشت مسابقات تغییرات زیادی خواهد داشت.

بازیکن تیم والیبال داماش گیلان ضمن بیان اینکه در نیم فصل کار برای صدرنشینان نیم فصل نخست سخت خواهد شد، اظهارداشت: تیم‎هایی که بازیکنان حرفه‎ای و با تجربه دارند مانند داماش، پیکان و کاله خود را بالا می‎کشند و به جایگاه‎هایی که باید داشته باشند، می‎رسند. دور برگشت مسابقات جذاب تر خواهد شد.

علیرضا نادی همچنین در مورد بازیکنان خارجی شاغل در لیگ ایران گفت: چند سالی است که تیم‎ها بازیکنان خارجی خوبی به خدمت می‌گیرند. این موضوع در کیفیت بازی‎ها تاثیرگذار است. البته باید بیشتر از این به دنبال بازیکن خارجی حرفه‌ای باشیم. نفراتی که اسم و رسم بیشتری دارند و می‎توانند در لیگ و برای بازیکنان داخلی مثمرثمرتر باشند.